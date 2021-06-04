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美大學研究：瞳孔越大的人 腦袋越聰明

聯合新聞網 / 綜合報導
美國團隊研究，發現瞳孔越大的人，智力可能也越高。圖片來源／ingimage
美國團隊研究，發現瞳孔越大的人，智力可能也越高。圖片來源／ingimage

瞳孔是眼睛內的重要部位，透過觀察瞳孔，就能觀測一個人的許多生理反應。最近美國還出現研究，認為瞳孔的尺寸大小，很可能和一個人的智力高低相互關連。

根據日本媒體「GIGAZINE」報導，美國喬治亞理工學院過去在研究「人類在記憶作業時必要的精神勞力」時，曾將瞳孔大小視為精神勞力的一項反映指標。然而在研究過程中，研究團隊忽然察覺到，一個人的智力高低，或許也跟瞳孔的基礎大小有關，於是開始研究彼此的關連性。

團隊首先找來500位18至35歲的實驗者，讓他們眼睛盯著一片純白的畫面，並在4分鐘內追蹤他們的眼球狀態，好測出瞳孔（定義為「眼球中心黑色圓圈部分的直徑」）大小。接著再讓這些實驗者進行智力測驗，包括「流動智力」、「工作記憶容量」、「注意控制能力」等等。

研究結果發現，瞳孔的大小與「流動智力」和「注意控制能力」兩個項目的關連非常顯著，和「工作記憶容量」也有一定的相關性。團隊表示，年紀越大的人，瞳孔通常會越小，但即使比較同年齡的人，仍顯示瞳孔越大的人智力也越高，而且差距的範圍是「用肉眼就能分辨出來的大小」。

研究團隊說明，由於腦中的藍斑核與瞳孔的大小有相關性，才會讓瞳孔尺寸跟智力有關。藍斑核位於腦幹之中，在中樞神經系統內的投射很廣，影響人類的知覺、注意、學習、記憶等功能。如果藍斑核出問題，還會影響腦部整體的活動。

雖然還尚待更嚴謹的研究階段證實，不過團隊已經提出假設，認為「瞳孔大的人，會因為藍斑核的關係，對大腦的控制能力也更好」，促成整體大腦運作更為優秀，進而影響個人智力。

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