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麥克雞形狀激似《Among Us》角色 Ebay拍賣竟炒上這「天價」
由獨立遊戲開發商 InnerSloth 打造的「太空狼人殺」互動派對遊戲《Among Us》是 2020 年內最具代表性的爆紅作品之一，在開發團隊不斷推出新內容的同時，粉絲們一直以來也都為本作打造出各種有趣的迷因創作與話題。最近一個相當「可疑」的《Among Us》商品突然出現在知名拍賣網站上，並在粉絲之間引發了許多熱議，那就是麥當勞的麥克雞塊。
一塊外型酷似《Among Us》遊戲中「船員」(Crewmate) 的麥當勞麥克雞在上週五於 Ebay 網站上架，並且展開了一場競標活動。以目前來說，這塊「船員雞塊」的競標仍然還在持續中，而價格在3日中午也正式來到了 6.9 萬美元。
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文章授權轉載自《香港01》
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