不滿確診者病亡！醫遭24名家屬圍毆 45秒影片曝光全網怒

新冠病毒疫情重創印度，當地確診人數累計逾33萬人，在醫療量能近乎崩潰下，一名確診病患送醫後3小時不幸過世，未料其家屬因此不滿，20多人圍毆醫師、大鬧醫院。影片曝光後引起各界譁然，目前24名參與這場暴力攻擊的罪犯，已被當地警方逮補。

綜合印度媒體報導，該事件發生於印度東北部阿薩姆邦（Assam）的一間新冠病患護理中心，一名確診者於1日上午送至該院救治，但在3小時後仍不幸過世。患者家屬得知消息後相當憤怒，隨後20多人前往該護理中心，並對醫師暴力攻擊。

根據影片內容可見，一群人將一名身穿白色背心的年輕醫師包圍，並不斷對其拳打腳踢，還有人手持鍋子、木棍、金屬盆具等重物，直接往醫師的頭部和身體重砸，被毆打的醫師跌坐在地，只能以手護頭，接著這群家屬還將醫師強行拉到戶外，並持續拿物品對其攻擊。

影片透過一名醫師Dr. Kamal debnath在推特分享，並諷刺寫下「這就是當地『前線戰士醫師』的現況」。畫面曝光後，大批網友看了相當憤怒，甚至有人發現影片中出現一名警員，看見暴行上演卻沒有出手制止，令各界大肆抨擊。

對此，印度醫學協會（IMA）表示，希望當局在2日上午7時前，逮補此案的所有涉事者，並分配武裝安全人員至所有醫院、護理中心，以及提供監視器和保障全天候供電，否則IMA將呼籲當地所有醫師共同抵制包含非重症新冠患者在內的「所有非緊急醫療服務」。而阿薩姆邦首席部長薩爾馬（Himanta Biswa Sarma）稍早則回應，宣布24名參與攻擊的罪犯已全數逮補。