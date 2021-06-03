越南人夫太受女性歡迎 被醋妻趁熟睡剪掉下體靠手術接回

妻子的嫉妒心到底可以有多可怕？越南日前發生1起嚴重家庭糾紛，妻子竟趁丈夫睡着時，拿剪刀將他的陰莖剪下！事發後妻子將丈夫連同陰莖送醫，結果做了數小時手術，丈夫的陰莖成功接回，目前已恢復紅潤。警方就案件調查，消息指事件起因是該妻子不滿丈夫太受女性歡迎。醫院表示，類似的切斷陰莖事故，做手術的黃金時間是6小時以內，但患者出事後約7小時才送院，加大了手術難度，並教導萬一不幸「被切」，應如何做緊急處理。

越南胡志明市大水鑊醫院（Bệnh viện Chợ Rẫy）泌尿科醫生最近分享1宗複雜的陰莖切斷病例，40歲化名TCT的男子因發生家庭糾紛，4月下旬在家中睡覺時被妻子偷襲，用剪刀剪斷了他的陰莖。一時火遮眼後，妻子也急忙帶T先生去醫院急診室，但由於病人失血過多情況緊急，又馬上轉送到胡志明市卓瑞醫院救治，幸好被剪斷的陰莖在過程中被密封並保存良好。

事發後是妻子開車送丈夫及斷掉的陰莖到醫院，丈夫送院時下身沾滿鮮血，經過幾小時手術終於成功救回。警方針對事件介入調查，消息指初，妻子似乎是出於嫉妒才狠下毒手，原因是丈夫很受女性歡迎。

該院泌尿科醫生Nguyen Thanh Tuan指，T先生下體切口距離陰莖頭約1厘米，切口相當鋒利。為了在黃金時間內救回，醫院馬上替他做手術，Tuan指出手術有幾個難點，第1是陰莖被切斷部份血液不足時間相當長，推斷病人從切斷到入院的時間約7小時，但這類病例處理的最佳時間是6小時以內。第2個難點是陰莖是用剪刀剪斷的，醫生需要處理好傷口，正確清洗被切斷的部份，才可避免傷口感染。第3是從技術層面看，接回陰莖屬高難度手術，要用外科顯微眼鏡，故醫生須經過顯微外科、血管外科等訓練。

Tuan表示，陰莖連接後已確定陰莖正常通血，休息10天後，男病人恢復情況相當良好，被切斷的陰莖接回後已有恢復跡象，陰莖頭紅潤，接合位置埋合良好。不願透露姓名的T先生接受當地媒體訪問表示，現在感覺良好，已經可以走路，被切斷的地方現在是粉紅色的。

外科主任Thai Minh Sam說明，泌尿科每年會有5至10個類似病例，原因大同小異，不是患者因精神或精緒問題自我切割，就是被妻子或女友因感情問題切割，或意外割傷。他也指出，如果不幸發生類似情況，處理切斷的最佳時間是6小時內，但若出事後有妥善處理傷口及切斷部份，時間可進一步延長，提高手術成功的可能性，該院試過多次有病人切斷陰莖9至10小時後才求醫，仍能接回。

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文章授權轉載自《香港01》