英斥資2億英鎊建「超級監獄」無欄窗美景房 網怒：住得比老百姓好！

英國媒體《太陽報》（The Sun）報導，明年1月第一位囚犯將關進英國有史以來第一座私人經營、造價高達2.53億英鎊（約合新台幣99億元）的「超級監獄」。這座監獄窗戶沒有鐵柵欄、外頭是河景，乍看照片真的會以為是某家新開幕的商務旅館。

超級監獄將容納多達1,680名囚犯，預計10月工程結束後就會成為英格蘭最大的監獄。獄方透露裡面有雙人及單人間的格局，目標為「設置因應未來的現代化、高效能監獄，能明確改造罪犯。」超級監獄的建地先前為可容納650名成年男性囚犯的監獄，於2012年關閉。

超級監獄建築工程由英國集團Kier Group負責，使用再生建材，屋頂覆蓋太陽能板。空拍照還顯示監獄裡包含園藝區和4個足球場，建築師摒棄監獄常見的的K形結構，採用7個交錯的十字形建築。

十字形建築意味著走廊被分成更小的區域，而不是數公尺長的走廊，這將使獄卒與囚犯有更直接的接觸。建築四周是景觀庭院，十字形設計更易於拓展室外空間，提供運動和園藝用途，並將有一個教育及職業培訓的公共設施。

網友Mgt45批評：「在超級監獄過的日子比無辜老百姓生活好，這個國家真是大錯特錯。」網友MybigToe也說：「很多退休人員也想住在這麼好的環境。可惜我們沒法提供他們一天免費吃3餐類似的環境。」網友Mari72表示：「囚犯或許不必生活在不衛生、骯髒的環境中，但入獄也不該是一種樂趣，而是讓人不想回來的懲罰。看看這裡竟有足球場、園藝中心、景觀房？！」