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涉100多件謀殺案黑手黨老大關25年被釋放 眾怒：正義何在？

聯合新聞網 / 綜合報導
布魯斯卡1996年被捕。圖／取自：路透社
布魯斯卡1996年被捕。圖／取自：路透社

義大利西西里64歲黑手黨老大布魯斯卡（Giovanni Brusca）曾參與100多起謀殺案，罪行包括以酸腐蝕孩童屍體、暗殺法官法爾科內（Giovanni Falcone）。他在監獄服刑25年後獲釋，激怒受害者家屬與民眾。

英國廣播公司BBC報導，布魯斯卡成為線人，幫助檢察官破案因此獲判假釋4年。

報導指出，布魯斯卡1992年引爆炸彈殺死反西西里黑手黨勢力的首席法官法爾科內，這是義大利最惡名昭彰的謀殺案之一。當時布魯斯卡引爆他們轎車行經道路下方的半噸炸藥，法爾科內的妻子和3名保鏢也在這起事故中喪命。

另一名掃黑法官博爾塞利諾（Paolo Borsellino）在法爾科內逝世後2個月遭到謀殺，震驚了義大利，立法單位因此制定嚴格的反黑手黨法律。

布魯斯卡犯下另一起令人髮指的罪刑是殺害黑手黨叛徒的11 歲兒子迪馬特奧（Giuseppe Di Matteo）。布魯斯卡在勒死迪馬特奧前折磨他，最後還以酸溶解他的屍體，導致迪馬特奧的家人無法埋葬他。

布魯斯卡1996年被捕後成為汙點證人以減刑。他協助調查人員追查1980年代和1990年代犯罪的黑手黨成員。

布魯斯卡的獲釋，激起受害者親屬的悲痛和憤怒。一名受害者妻子蒙蒂納羅怒斥：「國家背叛了我們。我們在事發29年後仍然不知道真相，但摧毀我家庭的人卻重獲自由。」法爾科內法官的妹妹瑪麗亞則對布魯斯卡獲釋消息感到悲傷。

右翼政黨北方聯盟黨主席薩爾維尼（Matteo Salvini）說：「布魯斯卡坐牢25年後竟獲得自由。這不是義大利人該得到的『正義』。」前義大利總理雷塔（Enrico Letta）則認為布魯斯卡獲釋就像「致命一擊，讓人喘不過氣。」

義大利 黑手黨 炸彈 檢察官 監獄

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