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美軍搞烏龍！軍事演練竟誤闖保加利亞私人工廠 老闆怒提告

聯合新聞網 / 綜合報導
美軍演練竟誤闖保加利亞私人工廠。圖／取自twitter@dgaytandzhieva
美軍演練竟誤闖保加利亞私人工廠。圖／取自twitter@dgaytandzhieva

國際國防媒體Defens Brief報導，美國特種部隊11日在保加利亞進行演習時，竟誤闖一家私人橄欖油工廠。

美國駐保加利亞大使館稱，當時美軍正在保加利亞中南部的Cheshnegirovo空軍基地模擬演練，他們清空了建築，其中有7名手持突擊步槍的士兵移動到他們以為是基地一部分的工廠，在場的員工在士兵面前看似淡定。

報導指出，美國駐保加利亞大使館已就此事件道歉，並提到演練期間士兵沒有發射任何武器。保加利亞國防部長帕納約托夫（Georgi Panayotov）也稱此事件為「明顯的誤解」，強調美軍沒有對工廠員工使用暴力或武力。

但是保加利亞記者Dilyana Gaytandzhieva指出，工廠老闆無法諒解美軍的錯誤，並已提起訴訟。

網友CynicalAsshole76表示：「嗯，我想美軍聽到關鍵字『油』」。一名羅馬尼亞網友linux_user__則提到：「美軍幾年前在我的國家進行坦克車演習時，也『不小心』破壞了一些麥田。」

美軍 演習 大使館 特種部隊

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