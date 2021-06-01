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殘忍！母安排養女進行逾474次治療獲善款 遭醫院打臉：她完全健康

香港01 / 朱利安
涉案31歲母親被指謊報養女的病情，讓身體完全健康的女兒接受近500次治療。圖／翻攝自YouTube頻道「Q13 FOX Seattle」
涉案31歲母親被指謊報養女的病情，讓身體完全健康的女兒接受近500次治療。圖／翻攝自YouTube頻道「Q13 FOX Seattle」

美國華盛頓州1名31歲白人母親，近日因涉嫌「醫療虐兒」被檢控。控方文件指控她自養女2歲起，便為其安排至少474次毫無必要的治療，包括插鼻胃管（胃喉）、盲腸插管造口等，甚至要求女兒在2016年後均需坐輪椅。惟事後經醫生檢查，發現女童根本毋須接受相關治療，即使在沒有器具幫助下，亦能行動自如。

31歲母親哈特曼（Sophie Hartman）早年從非洲贊比亞領養1名黑人女嬰，並一直聲稱養女患有兒童交替性偏癱（Alternating hemiplegia of childhood），在2018年受助於非牟利組織「Make A Wish foundation」。她在影片中形容，女兒的疾病可導致突然抽搐和癱瘓，並稱女兒呼吸和吞嚥緩慢，因此需依賴胃喉進食。事後女童的情況引來外界關注，哈特曼亦以籌得款項買入1輛輪椅人士適用的汽車。

哈特曼於2018年曾接受非牟利機構「Make A Wish Foundation」幫助。圖／翻攝自YouTube頻道「Q13 FOX Seattle」
哈特曼於2018年曾接受非牟利機構「Make A Wish Foundation」幫助。圖／翻攝自YouTube頻道「Q13 FOX Seattle」

控方指，華盛頓州倫頓市警方曾於2019年指哈特曼涉嫌以荷爾蒙療法，延遲女兒的青春期，而在警方調查期間，兒童醫院觀察女童的情況2周，最終發現女童不僅毋須坐輪椅，而且在沒有工具幫助下也能走路和奔跑。

據報女童自2歲起已接受逾474次醫療治療，而過去提供治療的醫生，也僅僅根據哈特曼描述的「病情」診症，至於女童間中抽搐等情況，亦只有哈特曼曾親眼目擊。直至今年3月，女童停止接受治療，並交由地方醫院觀察16天，結果發現她身體完全健康，「是1名健康的6歲孩童」。

對此，哈特曼的律師發聲明反駁，稱當局的指控全部基於兒童醫院醫生的錯誤陳述，對方從未與女兒和她本人見面，強調自己無辜。

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文章授權轉載自《香港01》

華盛頓

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