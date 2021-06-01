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95歲還在跑！日本銀髮接力賽跑創世界紀錄 1600米僅花8分鐘超勵志

香港01 / 何偉畧
工藤勇藏（左起）、三谷光造、敦賀又四郎及田中博男慶祝衝破世界紀錄。一圖說明何謂「老當益壯」。圖／翻攝自Twitter @TF_aomori
工藤勇藏（左起）、三谷光造、敦賀又四郎及田中博男慶祝衝破世界紀錄。一圖說明何謂「老當益壯」。圖／翻攝自Twitter @TF_aomori

阿伯跑得快，未必有古怪，全靠努力練習。

日本本州北部青森縣上周舉行先進運動會，產生世界紀錄。四名九旬老翁穿起小背心，接力競跑，完成一場4x400米接力，刷新分齡日本紀錄，更遠遠超越世界紀錄。

青森縣六所村上周日（5月23日）舉行分齡運動會，吸引130名23-92歲運動員參加。當中4名老翁組隊參加90至94歲4x400米接力賽，交棒順序為91歲的敦賀又四郎、92歲工藤勇藏、90歲的三谷光造（三ツ谷光造），最後由90歲的田中博男負責衝線。

由於日本本土未有完成此項目的記錄，故此這隊「九旬接力隊」只要完成賽事，足以達成日本紀錄。他們精神抖擻，相當認真，開賽前還努力練習如何交棒，果然「有料到」。

從第一棒的敦賀又四郎開始，每人保持穩定速度。當田中博男衝過終點，低頭喘息之際，大會計時打出8分49.01秒，新世界紀錄誕生了，而且跑出驚喜。

90歲組別男子4x400米接力紀錄，由4名美國跑者於2014年創出，時間為12分41.69秒。幾名日本伯伯的成績，超越舊有紀錄近4分鐘，而且較現時85歲組別世界紀錄，亦快逾1分鐘。日本先進田徑聯盟表示會申請登錄成績為世界紀錄。

負責最後一棒的田中博男表示為了打破紀錄，大家都付出120%努力，「大家在日常練習中付出充足的努力，發揮出來達成最好的結果」。

田中希望可以繼續挑戰，跑到95歲仍在跑道上「刷新95歲以上世界紀錄」。這支銀髮接力隊日前又出席公開祝捷場合，表明又有新目標，「我們要刷新4x100米分齡世界紀錄」。

如果你有90歲，有信心兩分鐘左右跑完一圈嗎？圖／翻攝自Twitter @TF_aomori
如果你有90歲，有信心兩分鐘左右跑完一圈嗎？圖／翻攝自Twitter @TF_aomori

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文章授權轉載自《香港01》

日本 青森

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