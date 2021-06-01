三分之一高溫死亡 歸咎全球暖化

最新研究顯示，超過三分之一的高溫死亡肇因是全球暖化！發表在《自然氣候變化》期刊的一項新研究顯示，研究人員觀察1991年至2018年全球732城市的高溫死亡人數，計算出37%可直接歸因於全球暖化。對此，科學家警告，高溫死亡人數會隨著氣溫上升，呈指數增長。

根據《半島電視台》與《France 24》報導，5月31日發表在《自然氣候變化》期刊的一項研究指出，數十名研究人員觀察1991年至2018年全球732城市的高溫死亡人數，計算出37%可直接歸因於全球暖化，該研究的主要作者說，這相當於這些城市每年約有9700人因此原因死亡，全球範圍內的人數則會更多。

研究指出，氣候變遷導致高溫死亡比例最高的是南美洲的城市。瑞士伯恩大學社會和預防醫學研究所流行病學家Ana Vicedo-Cabrera則指出，南歐和南亞是氣候變遷相關的高溫死亡的其他熱點。研究人員還發現，巴西聖保羅的高溫死亡人數最多，平均每年有239人。

研究發現，美國約有35%的高溫死亡可歸因於氣候變遷。在美國大約200 個城市中，每年總共有1100多人因氣變變遷所導致的高溫而死亡，其中紐約有141人死亡，檀香山氣候變遷導致的高溫死亡比例則最高，達82%。

此外，研究人員也發現，導致死亡率上升不是因夏季平均氣溫升高，而是熱浪，並要看持續了多長時間、夜間溫度和濕度水平。科學家警告說，原本一個世紀才可能發生一次的致命熱浪，在氣候變遷開始後，恐在本世紀中葉變得更加頻繁。

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