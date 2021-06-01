北韓男違法賣韓劇遭轟12槍公開槍斃 妻兒被迫站最前觀看再送勞改

北韓去年修訂《反動思想文化排斥法》，嚴懲發布或觀看韓國影視音樂作品的民眾。早前韓國媒體《每日北韓》（The daily NK）引述消息報道，北韓元山市一名首席工程師因非法販賣存有韓國電影、劇集及音樂的CD及USB手指，被當局於500人面前公開槍斃，其妻子及兒女更被迫站於最前排觀看，再被送往勞改。

《每日北韓》（The daily NK）報道，被槍斃的男子姓李，於元山市農業管理委員會擔任首席工程師。他非法出售存有韓國電影、劇集及音樂的CD及USB手指時，被監督組識「人民班」班長的女兒揭發及舉報。李男其後被捕，並被視為「反動分子」，他受審時坦承罪行，稱以每隻5至12美元（約39至93港元）出售相關光碟及USB手指。

李男被捕約40日後，被安排於500人前公開槍決，當中包括其家人、老師、大學同學及元山官員等，李男的直系親屬更被迫站於最前排觀看。報道指，官員宣讀有罪判決書後，現場便響起12聲槍響，李的屍體被放進草袋，再裝進1個盒內，被運往某個地方。

消息人士指，李男的妻子及兒女目擊過程後當場暈倒，國安人員將他們「像行李一樣扔進貨車」並送往政治犯監獄勞改。在場的家人及鄰居看到過程也不禁流淚，惟眾人均不敢哭出聲，擔心被指干犯「同情反動分子」的罪行。

根據北韓政府公布的裁決，「這是江原道根據《反動思想文化排斥法》對反社會主義行為進行的首次處決」，指出過往犯下如李男罪行的人或會被送到勞改營或再教育營，但若民眾「以為會獲輕判是嚴重錯誤的想法」。當局指相關行為「幫助了那些試圖摧毀我們社會主義的人」，強調絕不會姑息反動分子。

據報當局亦拘捕了20名向李男購買影視作品的商人，並正對他們進行初步審查。消息人士續指，現時一旦被發現觀看韓國影片，下場或被判無期徒刑或死刑，而知情不報者亦有機會被判監禁7年，直言「所有人也感到恐懼，沒有人知道下一個被處決的人是誰」。

北韓去年12月修訂《反動思想文化排斥法》，凡散布韓國影像、書籍和照片者可判處死刑，觀眾則判處15年有期徒刑，當局同時以自首無罪的方式鼓勵人民自首，新法例出台後已有約1萬名學生自首，並交出5000多部DVD播放器以求減刑。除此之外，模仿韓國語氣或說韓國語的人，最高亦可被判處監禁2年。

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文章授權轉載自《香港01》