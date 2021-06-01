快訊

國產署收回土地？三軍軍官俱樂部今宣布熄燈歇業

病毒為什麼容易在傳統市場爆發？醫曝4原因是關鍵

北韓男違法賣韓劇遭轟12槍公開槍斃 妻兒被迫站最前觀看再送勞改

香港01 / 撰文：安祖娜
在朝鮮觀看韓國劇集或音樂作品屬違法行為，違者可判15年有期徒刑。（《愛的迫降》劇照）
在朝鮮觀看韓國劇集或音樂作品屬違法行為，違者可判15年有期徒刑。（《愛的迫降》劇照）

北韓去年修訂《反動思想文化排斥法》，嚴懲發布或觀看韓國影視音樂作品的民眾。早前韓國媒體《每日北韓》（The daily NK）引述消息報道，北韓元山市一名首席工程師因非法販賣存有韓國電影、劇集及音樂的CD及USB手指，被當局於500人面前公開槍斃，其妻子及兒女更被迫站於最前排觀看，再被送往勞改。

《每日北韓》（The daily NK）報道，被槍斃的男子姓李，於元山市農業管理委員會擔任首席工程師。他非法出售存有韓國電影、劇集及音樂的CD及USB手指時，被監督組識「人民班」班長的女兒揭發及舉報。李男其後被捕，並被視為「反動分子」，他受審時坦承罪行，稱以每隻5至12美元（約39至93港元）出售相關光碟及USB手指。

李男被捕約40日後，被安排於500人前公開槍決，當中包括其家人、老師、大學同學及元山官員等，李男的直系親屬更被迫站於最前排觀看。報道指，官員宣讀有罪判決書後，現場便響起12聲槍響，李的屍體被放進草袋，再裝進1個盒內，被運往某個地方。

消息人士指，李男的妻子及兒女目擊過程後當場暈倒，國安人員將他們「像行李一樣扔進貨車」並送往政治犯監獄勞改。在場的家人及鄰居看到過程也不禁流淚，惟眾人均不敢哭出聲，擔心被指干犯「同情反動分子」的罪行。

根據北韓政府公布的裁決，「這是江原道根據《反動思想文化排斥法》對反社會主義行為進行的首次處決」，指出過往犯下如李男罪行的人或會被送到勞改營或再教育營，但若民眾「以為會獲輕判是嚴重錯誤的想法」。當局指相關行為「幫助了那些試圖摧毀我們社會主義的人」，強調絕不會姑息反動分子。

據報當局亦拘捕了20名向李男購買影視作品的商人，並正對他們進行初步審查。消息人士續指，現時一旦被發現觀看韓國影片，下場或被判無期徒刑或死刑，而知情不報者亦有機會被判監禁7年，直言「所有人也感到恐懼，沒有人知道下一個被處決的人是誰」。

北韓去年12月修訂《反動思想文化排斥法》，凡散布韓國影像、書籍和照片者可判處死刑，觀眾則判處15年有期徒刑，當局同時以自首無罪的方式鼓勵人民自首，新法例出台後已有約1萬名學生自首，並交出5000多部DVD播放器以求減刑。除此之外，模仿韓國語氣或說韓國語的人，最高亦可被判處監禁2年。

延伸閱讀：

北韓「生活之友」網站　可供民眾下載外國動漫電影

北韓禁看韓劇　傳1萬學生自首求減刑

文章授權轉載自《香港01》

死刑 韓劇 北韓

延伸閱讀

整天被嫌「廢物、這麼笨」 她遠離娘家15年心寒：對父母毫無掛念

東奧商品大滯銷店家關門 廠商苦吞虧損慘況曝「屍橫遍野」

國外網紅把自動駕駛當代駕 沒人開車車速飆破105公里

做成人影片超賺！實況主爆料：2個月收入多過Twitch直播10年

相關新聞

北韓男違法賣韓劇遭轟12槍公開槍斃 妻兒被迫站最前觀看再送勞改

朝鮮去年修訂《反動思想文化排斥法》，嚴懲發布或觀看韓國影視音樂作品的民眾。早前韓國媒體《每日朝鮮》（The daily NK）引述消息報道，朝鮮元山市一名首席工程師因非法販賣存有韓國電影、劇集及音樂的CD及USB手指，被當局於500人面前公開槍斃，其妻子及兒女更被迫站於最前排觀看，再被送往勞改。

被嫌窮、送禮反挨罵人渣 兩年言語霸凌讓他發狂殺妻

日本岩手縣在2019年時發生一起命案，一位名為千葉祐介的男子殺害了他的妻子，並且遺棄到山中。直到去年，千葉的犯行才被發現，並且在近日透露了整件案情，讓他突然行兇的動機浮上水面。

孝子帶罹患阿茲海默症母親旅行18個月 病情竟奇蹟似好轉

44歲愛爾蘭男子決定在母親阿茲海默症病情惡化時帶她出國散心，兩人花了18個月踏遍世界各地，母親在旅途中病情一度獲得改善，能再次走路和說話。

妹妹和爸爸受困水中 7歲小英雄狗爬式漂上岸後呼救成功

美國佛羅里達州7歲男童查斯（Chase）28日跟爸爸、妹妹被河川急流沖走，查斯花了將近1小時奮力游上岸後，趕緊向附近民宅求援，最後消防隊員順利救起爸爸跟妹妹。

法官輕判中輟生毒販並「提出挑戰」16年後他回到法官面前宣誓成為律師

美國男子馬特爾第一次站在法官莫羅法庭上時，他是一名27歲的高中輟學生，因販售及製造古柯鹼後被逮捕，面臨最多20年的刑期。16年過去了，馬特爾重回莫羅面前，正式宣誓成為律師​。

新加坡火燒船：斯里蘭卡史上最慘的「海洋塑膠汙染」

「這恐是斯里蘭卡海洋史上...最慘烈的汙染浩劫！」斯里蘭卡東部的海灘自然勝地內貢博海灘（Negombo），自5月中旬起，正遭遇著極為嚴重的大規模海洋汙染事件。一艘新加坡籍的化學貨櫃輪「MV X-Press珍珠號」，5月15日在內貢博海岸10公里處通報失火，儘管船員全員平安撤離，但火燒船至今仍未被撲滅，裝載的百噸硝酸、潤滑劑、化妝品原料、與極大量的聚乙烯顆粒（製作「塑膠袋」的主要原料），全都在海上燃燒、沉沒、或被沖刷至海岸上，對海灘與著名的生態觀光景點內貢博潟湖，都造成了誇張而慘重的自然破壞，因此全案也被斯里蘭卡官方定調為「國家史上最慘重的海洋災難」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。