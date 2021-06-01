被嫌窮、送禮反挨罵人渣 兩年言語霸凌讓他發狂殺妻

日本岩手縣在2019年時發生一起命案，一位名為千葉祐介的男子殺害了他的妻子，並且遺棄到山中。直到去年，千葉的犯行才被發現，並且在近日透露了整件案情，讓他突然行兇的動機浮上水面。

根據日本媒體「週刊女性PRIME」報導，在旁人的眼裡，千葉與妻子是一對非常和睦的夫婦，甚至還被形容是「大小姐與僕人」。然而在案發兩年前，千葉突然意外昏倒，在身體狀況不佳之下，甚至一度連車都沒辦法開。而也因為如此，他開始遭到妻子的冷嘲熱諷。

妻子常在其他人面前數落千葉的不是，例如她曾說過「長男很像我所以我很喜歡，我才不想把他養成跟丈夫一樣」、「為了長男我想生第二胎，但才不想跟那個人發生身體關係」，並且還在日記上記載「要是嫁給更有錢的男人就好了」、「這個婚姻真失敗」，而這些日記內容也被千葉所得知。

千葉考慮到雙方家族相處還算融洽，而且還有兒子的事，因此不打算離婚，想盡力修復婚姻關係。他嘗試帶著妻子出遊，並且送他昂貴的禮物。然而，他靠借來的錢充當旅費一事被妻子發現，遭到痛批「居然跑去借錢，你這種人簡直是人渣」。

此後妻子對他的責罵變本加厲。某天，千葉再度被妻子痛罵「我的人生亂七八糟都是因為你害的」、「你根本丟光我的臉」，終於讓千葉忍無可忍，在理智崩潰下將妻子勒死殺害。如今千葉被捕，他也坦承「為了孩子我不能被捕，我奪走了他的母親，必須把這份幸福補給他」。然而即使如此，仍改變不了他將因為殺人罪嫌，必須面對刑罰的事實。