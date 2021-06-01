法官輕判中輟生毒販並「提出挑戰」16年後他回到法官面前宣誓成為律師

美國男子馬特爾（Edward Martell）第一次站在法官莫羅（Bruce Morrow）法庭上時，他是一名27歲的高中輟學生，因販售及製造古柯鹼後被逮捕，面臨最多20年的刑期。16年過去了，馬特爾重回莫羅面前，正式宣誓成為律師​。

美國媒體《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，莫羅當年沒有判處馬特爾最高刑罰，而判了他緩刑並提出了一項挑戰：「希望你有朝一日能有所作為，成為美國商業雜誌《財星》裡500強公司的 CEO，而不是藥頭。」

莫羅表示當時有點半開玩笑，但希望馬特爾明白：「我相信他能成為任何他想成為的人。」

馬特爾說自己聽到莫羅的一席話受到激勵：「我最愛挑戰。」他努力取得普通教育發展證書之前，並立志從事法律工作，即便他的前科紀錄很可能會破壞計畫，他仍拒絕放棄。

馬特爾獲得副學士學位（associate's degree，美國兩年制初級大學畢業授予的學位）後，又拿到大學和法學院的獎學金，接著受聘於哥倫比亞特區聯邦辯護人辦公室，並成為珀金斯法律事務所研究員。當馬特爾參加律師資格考試時，莫羅也支持著他。

馬特爾在律師事務所前輩協助下，提交了一份1,200多頁的申請文件，詳述他改人生的心路歷程，最終馬特爾種下的夢想種子終於實現了，他成為一名執業律師，而這一切都是因為莫羅願意相信他並對他提出挑戰。

莫羅認為他跟馬特爾說的話看似陳腔濫調，但對一些被告而言，這就是他們所需要的。莫羅補充說：「大多數失敗是因為需要幫助的人始終得不到幫助。在我看來，世上根本沒有光靠自己就能奮鬥成功的人。」