妹妹和爸爸受困水中 7歲小英雄狗爬式漂上岸後呼救成功

美國佛羅里達州7歲男童查斯（Chase）28日跟爸爸、妹妹被河川急流沖走，查斯花了將近1小時奮力游上岸後，趕緊向附近民宅求援，最後消防隊員順利救起爸爸跟妹妹。

美國媒體wsls報導，查斯的父親普斯特（Steven Poust）帶著查斯跟4歲的妹妹艾比蓋兒（Abigail）到河邊釣魚，他將船停在水裡，孩子則在船附近游泳。但艾比蓋兒因為水流太強被沖離，查斯見狀後設法抓住艾比蓋兒，最後兄妹倆都被困在急流中。

查斯透露自己當時很害怕，他沒有穿救生衣，但艾比蓋兒穿了救生衣。當普斯特跳進水中試圖抓住艾比蓋兒時，查斯則努力游回岸上。

普斯特表示：「我告訴他們我愛他們，因為我不確定接下來會發生什麼事。我試著抓住他們兩人，但用盡全力只抓住艾比蓋兒。」

查斯說他交替用狗爬式游泳、仰面漂浮的方式，一邊維持自己的體力，一邊游向河岸，就這樣花了一個小時游上岸，一上岸就跑到最近的民宅敲門求救。在水中漂流1公里多的普斯特和艾比蓋兒，因為查斯的英勇作為遇難一個多小時後被消防員救出。