東奧商品大滯銷店家關門 廠商苦吞虧損慘況曝「屍橫遍野」

原先預定在2020年舉辦的東京奧運，因為碰上新冠肺炎疫情延至今年。然而在疫情仍然嚴峻之下，東奧的前景備受質疑，不僅許多日本民眾反對舉辦，最近還傳出東奧的相關商品銷售慘澹，許多店家更是早已關門大吉。

根據日本媒體「日刊ゲンダイDIGITAL」報導，販售東京奧運官方紀念品商品的「Tokyo2020 Official Shop」，由於不堪虧損，在今年三月時已經有50家分店收攤。目前全日本只剩下56家東奧周邊商店，這其中又不少店家因為疫情，必須縮短營業時間，或者一時間暫停營業，讓買氣雪上加霜。

業者表示，由於外國觀光客無法進入日本，國內反對東奧的情緒也日漸高漲，使得銷售狀況非常不理想。即使今年大會仍朝舉辦的方向進行，還在27日在青森開設新分店，但對周邊商品嚴重滯銷的狀況仍是杯水車薪。媒體形容庫存的堆積狀況，簡直可用「屍橫遍野」來形容。

製作東奧的周邊蛋糕、餅乾的點心廠商表示，雖然從前年夏天就開始動工，但去年三月延期之後，訂單與販售就停了下來，使得整體業績比預期少了三到四成。雖然預定下個月會再復工，但對於到底能刺激多少買氣，廠商顯得相當不安。

媒體計算，每一家販售東奧商品的相關企業，平均得繳交1億5千萬日幣（約相當於新台幣3795萬元）的授權費用。若以單價換算，則是每出一件商品，都需繳交5%的版權費，如製造一件1000元的商品，就得支付50元給東奧組織。然而，東奧官方只負責收取版權費用，對於商品是否賣出則不做過問。因此不管虧損再多，都得自己埋單，讓許多廠商可說是欲哭無淚。