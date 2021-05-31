聽新聞
test
0:00 / 0:00
國外網紅把自動駕駛當代駕 沒人開車車速飆破105公里
特斯拉擁有自動駕駛，不過不可在沒有人駕駛的狀況下使用，否則恐有安全疑慮。然而近日許多國外網紅拍攝高速駕車時，啟動Autopilot自駕系統並離開駕駛座的危險影片。
SCREEN RANT報導指出，近期網路上出現許多影片，駕駛利用特斯拉的自動駕駛功能，駕駛座卻無人駕駛，有人因此被警方逮埔，被保釋後又拍攝一樣的危險影片。
報導指出，許多TikTok、IG等用戶跟上此波風潮，拍攝他們開啟特斯拉自動駕駛功能後離開駕駛座的短片，甚至有人將自動駕駛當作酒後代駕功能。TikTok其中一部影片點閱突破1260萬次，車上僅副駕駛座、後座有乘客，駕駛座沒有人，他們利用自動駕駛功能，讓車速飆破105公里，其他三名乘客則一邊聽音樂一邊跳舞。
目前TikTok已針對自動駕駛添加免責聲明，然而此舉也無法阻止國外民眾「玩命」，報導指出，特斯拉必須解決根本問題，避免使用者鑽漏洞，完全交由自動駕駛駕車。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言