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國外網紅把自動駕駛當代駕 沒人開車車速飆破105公里

聯合新聞網 / 綜合報導
網紅上傳危險駕駛影片。圖／取自SCREEN RANT
網紅上傳危險駕駛影片。圖／取自SCREEN RANT

特斯拉擁有自動駕駛，不過不可在沒有人駕駛的狀況下使用，否則恐有安全疑慮。然而近日許多國外網紅拍攝高速駕車時，啟動Autopilot自駕系統並離開駕駛座的危險影片。

SCREEN RANT報導指出，近期網路上出現許多影片，駕駛利用特斯拉的自動駕駛功能，駕駛座卻無人駕駛，有人因此被警方逮埔，被保釋後又拍攝一樣的危險影片。

報導指出，許多TikTok、IG等用戶跟上此波風潮，拍攝他們開啟特斯拉自動駕駛功能後離開駕駛座的短片，甚至有人將自動駕駛當作酒後代駕功能。TikTok其中一部影片點閱突破1260萬次，車上僅副駕駛座、後座有乘客，駕駛座沒有人，他們利用自動駕駛功能，讓車速飆破105公里，其他三名乘客則一邊聽音樂一邊跳舞。

目前TikTok已針對自動駕駛添加免責聲明，然而此舉也無法阻止國外民眾「玩命」，報導指出，特斯拉必須解決根本問題，避免使用者鑽漏洞，完全交由自動駕駛駕車。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

特斯拉 TikTok

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