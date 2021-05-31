綠色投資抬頭 華爾街研究「一隻蜜蜂多少錢」

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電

向來以股票和債券交易為本的華爾街，注意力正轉向估算大自然的金融價值，以及要怎麼讓投資策略與這些價值配合，以帶動新的綠色投資計畫。這也讓學術人士忙著解開諸多繁雜的謎題，例如「一隻蜜蜂價值多少」。

英國金融時報（FT）報導，瑞士私人銀行隆奧（Lombard Odier）、法國基金業者Mirova、及滙豐控股（HSBC）和環境投資者Pollination合資成立的HSBC Pollination氣候資產管理公司，已共同成立「自然資本投資聯盟」，並設定目標，要在2022年前籌得100億美元，希望了解如何從森林、海洋和珊瑚礁等自然棲息地，獲得新的營收流，以保護或恢復這些環境。

這些自然資本倡議的解決方案，包括投資預防塑膠汙染的企業等，更困難的方案則包括購買和改善沒人想要的土地用途等。長期而言，這些倡議人士希望能創造出眾多與大自然相連結的資產。

不過，在發展更加創新、與大自然連結的金融產品時，所面臨的阻礙之一，是很難精確估算自然資源的價值。史丹福大學「自然資本計畫」（NatCap）的學者，因而正與世界各地的大學和非政府組織研究人員攜手，開發出能夠「勘測與估算大自然產品與服務價值」的模型，估算生態系多種過程對經濟帶來的貢獻價值，例如農作物授粉、緩解洪災等。

不過，NatCap主管戴利說，對大自然定價還不足以保存自然環境，還須要政策、及引導投資到保存自然資本的機制相配合。

目前自然資本投資的營收來源仍是大家熟悉的方式－銷售「碳抵換」（carbon offset）的相關商品。

HSBC Pollination打算推出多達2億美元的碳抵換基金，同時Mirova推出的5億歐元自然資本基金中，約三分之一的投資也將與碳抵換計畫有關。

珊瑚 蜜蜂 瑞士

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