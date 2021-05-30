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宣傳是自願勞動 北韓駁斥強迫童工論

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
北韓官媒不斷形塑國內煤礦工孤兒勞動的正面形象，目的被推測是透過「大內宣」，獲得更多免費的勞動力。(photo from Youtube影片截圖)
北韓官媒不斷形塑國內煤礦工孤兒勞動的正面形象，目的被推測是透過「大內宣」，獲得更多免費的勞動力。(photo from Youtube影片截圖)

北韓官媒欲打造煤礦工孤兒的正面形象！北韓日前有多家官媒報導，數百名孤兒在青春期就展現出智慧與勇氣，選擇為國家從事體力勞動，他們投身在礦場、煤場、工廠等領域。《BBC》分析，北韓在疫情打擊後封鎖邊界，導致民生經濟出狀況、供給大幅縮水，得靠本國生產補上缺額，這也是官方需要免費勞動力的原因，所以得宣揚正面形象，而非是西方世界說的「童工論」。

北韓大內宣

北韓近期多家官媒紛紛大篇幅報導數百名煤礦工的加入，一群年輕的孤兒自願在國營礦山、煤礦工廠、農場工作，盛讚這些年輕人雖然年紀不大，但卻有著愛國的智慧與勇氣，而這是事實嗎？

根據《BBC》報導，戰地記者蘿拉訪問過眾多北韓被迫勞動者、後來逃離的脫北者，她表示，北韓體力勞動環境相當惡劣，受訪者普遍都稱場所易發生致命事故，伙食、休息時間都很少，是不願回憶的艱苦歷程。

蘿拉反問說，這個問題得回到「為什麼北韓需要打造這些廉價勞工的形象？」她指出，由於北韓在疫情打擊下封鎖邊境，長年從中國運輸的民生經濟物資缺乏，迫使官方得增加生產，才能穩住民生所需，但疫情下的經濟不樂觀，讓官方得使用廉價的勞工，這時年輕的孤兒就是最好的選擇，故得藉由媒體「大內宣」、歌功頌德勞動工作。

北韓否認強迫童工勞動

《NBC網》報導，美國國務院去年提出的人權報告中，北韓讓未成年兒童納入軍事勞動已有多年歷史，某些案例中，甚至會聽聞16、17歲的孩子就有高達10年體力勞動的經驗。儘管北韓法律禁止強迫勞動，但顯然作法沒依循法律規範。

但北韓嚴正否認人權報告，官方認為，童工論都被西方國家的「敵人」政治化，金正恩的公開信就提到，這些勞動力都是在國家遇到嚴重困難時，自願奉獻出高尚的愛國情操與忠誠。此外，官媒也提到不少北韓大學生自願參與重大項目建設，說法都與西方新聞不同。

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北韓 疫情

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