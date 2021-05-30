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身體不適拒上工 老闆闖進門在他孩子面前性侵孕妻

聯合新聞網 / 綜合報導
農場主人直接衝到伐木工人家中，當著兩個孩子們的面前，性侵他懷胎5月的妻子。 圖／ingimage
農場主人直接衝到伐木工人家中，當著兩個孩子們的面前，性侵他懷胎5月的妻子。 圖／ingimage

日前在印度中央邦發生一起駭人聽聞的性侵案件，一名農場的伐木工人因為身體不適，便向和農場主人請假，沒想到農場主人會氣到當場毆打他外，更直接闖進對方家中，軟禁他一家五口，甚至在他的兩個孩子面前性侵正在懷孕的妻子，引起印度社會譁然。

據外媒《Times Now》29日報導指出，事發於印度的中央邦查塔布爾縣，一名在農場工作的伐木工人以身體不適為由，拒絕去農場砍樹，卻馬上被毒打一頓。事後，農場主人更直接衝到伐木工人家中，當著兩個孩子們的面前，性侵他懷胎5月的妻子，再軟禁工人的母親、這對夫妻與兩個孩子長達4天。

直到邦查塔布爾縣中的一名記者聽說此事，便立刻報警，便在26日時將這一家人救出，並送往醫院治療，且據印度當地媒體報導，涉案的三名嫌犯將被以傷害、綁架及淫穢罪嫌立案，且農場主人已被警方逮捕歸案，但仍有兩名同夥還在逃逸中。

性侵 印度 綁架

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