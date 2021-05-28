移民潮？香港英國簽證申請數 遠超歐盟

根據牛津大學移民觀察站的報告，英國脫歐之後，香港人透過英國海外國民護照BNO申請進入英國的簽證數遠高於歐盟居民的申請。

報告顯示，今年前三個月，香港居民有34000人申請到英國居住，而歐盟居民任何類型的簽證申請只有5354份。

根據英國內政部的資料，香港34,300宗BNO簽證申請案中，其中20,000宗為主申請人個案，14,300宗為受撫養人個案；20,600宗為境外申請，13,700宗為境內申請。

英國內政部大臣帕特爾 (Priti Patel)在推特上說:「很高興看到超過34000份新的香港英國國民（海外）簽證的申請。英國海外公民可以自由地在英國建立新的生活。全球性的英國將始終堅持自由，並履行我們的承諾。這個新的簽證途徑強調了這一點。」

香港在1997年回歸中國。北京承諾繼續提供港人中國大陸無法享受的自由，包括言論自由和獨立的法律制度。但北京在去年實施香港國安法，壓制異議人士，英國也宣布從1月31日開始實施一項協助港人以BNO申請簽證並有機會成為英國公民的計劃。

觀察站主任桑普迅 (Madeleine Sumption)：「沒有可靠的方法來預測有多少人從香港長期移居英國。我們在這些數據中看到的水平不能被期望代表未來的流量。這批數字可能因為新冠大流行病是被低估的，也可能因為潛在的需求比正常情況下更多。」

歐盟居民不想移居英國?

根據觀察站統計，英國內政部在27日公布的數據顯示，歐盟公民對脫歐後簽證途徑的使用率很低。在自由流動結束後的前三個月，有1075名歐盟公民申請了長期技術工作簽證。共有5354名歐盟公民申請了任何類型的簽證，包括短期旅游簽證。

針對歐盟居民的數字，移民觀察站說，來自歐盟的簽證使用率很低反映了新冠疫情下封鎖帶來的影響。雖然今年初已陸續解封，但脫歐後到英國生活也變得更昂貴和充滿限制。

桑普迅 說：「在正常情況下，我們可能會看到雇主爭先恐後地想辦法在自由移動的規定結束後招聘歐盟國民......但這個流行病意味著許多雇主還不需要使用新的移民系統。因此，我們可能還需要一段時間才能很好地了解有多少歐盟公民在新規則下遷往英國，以及他們的影響似乎是什麼。」

(路透社、牛津大學移民觀察站)

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