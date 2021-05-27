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深田恭子患適應障礙症 名劇作家回憶發病「什麼事都不想做」

聯合新聞網 / 綜合報導
日星深田恭子因罹患適應障礙症近來爆瘦，並決定暫停演藝活動。圖／摘自深田恭子官網
日星深田恭子因罹患適應障礙症近來爆瘦，並決定暫停演藝活動。圖／摘自深田恭子官網

日本38歲女星深田恭子，近來公開出席「午後紅茶」代言活動時，因為身形爆瘦，被外界懷疑身體狀況不佳。隨後經紀公司發佈聲明，表示深田從去年春天開始，就已經罹患了「適應障礙症」，且為了專心養病，決定忍痛退出7月在富士電視台日劇的演出。

演藝圈人士為心理問題所困擾並不罕見。日本媒體「日刊スポーツ」就報導，擔任過「世界奇妙物語」、「我家女兒交不到男朋友」的著名編劇北川悅吏子，在深田罹病的消息傳出後不久，就在個人twitter上分享「我也被說有適應障礙的症狀，就差不多在三個月之前的事」。

北川表示，當時她常常把「不想起床」、「什麼都不想做」掛在嘴邊，顯得沒有什麼幹勁。不過周邊的親友們都很關心她的狀況，時常打電話給她。而她也感受到人世間的溫暖，低落的情緒逐漸恢復。

北川在一次去宮崎參加談話節目為契機，最後成功治好適應障礙症。她在病情痊癒之後，想到的是「不做點工作可是不行的」，而且藉由著在工作上展現的成果，那種興奮感自己也難以忘懷。如今深田因為同症狀所苦，期盼她能能早日調整好心情，克服病痛向前邁進。

深田恭子

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深田恭子緊急暫停演藝活動 暴瘦罹患適應障礙症

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