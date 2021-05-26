快訊

雨下到中南部了！對流雲系發展旺 7縣市大雨特報

上海復星有意贈BNT疫苗 陳時中：中國沒在打的我們有點興趣

地球發燒創新高！北極熱浪達30度 專家：異常發展令人難以想像

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
北極暖化速度加速，將對地球造成深遠影響。(Photo by Markus Trienke on Flicker under Creative Commons license)
北極暖化速度加速，將對地球造成深遠影響。(Photo by Markus Trienke on Flicker under Creative Commons license)

北極高溫屢創新高令人難以想像。上週三，北極部分地區測得溫度超過攝氏30度以上，已大幅超越平均溫度值。對此，氣象專家認為，如此異常發展令人難以想像。稍早一份報告也指出，隨著北極溫度上升，當地許多生物數量也開始減少。

據《獨立報》報導，英國氣象專家史考特·鄧肯指出，由於北極暖化速度之快，強烈的熱浪未來很可能再度發生。溫度的上升也造成當地冰層及永凍土融化，而讓過去被封存的甲烷被釋放至大氣中，繼續加劇全球暖化。

氣候升溫將持續

氣候科學家扎克·拉貝表示，「目前熱浪預計會持續，未來幾週西伯利亞東部溫度將會超出平均溫度10度以上。」稍早北極監督與評估計畫(AMAP)公布的計畫也指出，過去半世紀以來，北極暖化速度是地球其他地區的3倍，而且北極溫度的改變對於整個地球會有深遠的影響，包括水平面上升。

《衛報》報導，北極理事會公布的報告也指出，北極暖化速度比世界其他地區還快，因此導致極端天氣事件、南方物種往北方移動及病原體在原生物種中傳播，隨著氣候區和物種往北移動，陸地北極生態系統將縮小，原生物種數量減少。

當地生物受影響

丹麥奧爾胡斯大學研究人員尼爾斯·馬丁·施密特表示，「極端事件將在北極這樣的系統中造成數年的影響，因為一切都需要很長時間才能再生。」

在調查的88種水鳥中，有20％所有族群數量都出現下降，一半以上的水鳥至少一個族群數量下降。溫度上升還造成病原體出現，對某些動物健康產生負面影響。 例如2012年一種影響皮膚的細菌感染丹毒爆發，在加拿大西北領地造成約150隻麝牛死亡。

【更多精采內容，詳見

北極 暖化 熱浪

延伸閱讀

「祝融號」火星車拍攝傳回首張火星照 地貌信息豐富

布林肯訪冰島將會俄國外長 為美俄總統峰會鋪路

NASA太空船採集小行星樣本成功 展開回地球航程

別錯過天文奇景！ 「月全食」5月26日登場 把握這時間欣賞

相關新聞

影／森林裡挖出近6千萬鑽石珠寶 竟是世足賽時的偷竊物

2018年的世界杯足球賽火熱開打，不少人在賽事舉行期間大量進入主辦國，有宵小便趁此機會偷竊，一名珠寶商在賽事期間遺失一只裝有大量珠寶的行李箱，其珠寶近日在俄羅斯的森林裡被尋獲。

地球發燒創新高！北極熱浪達30度 專家：異常發展令人難以想像

北極高溫屢創新高令人難以想像。上週三，北極部分地區測得溫度超過攝氏30度以上，已大幅超越平均溫度值...

加州夫婦收養中國5童 4個患白化症 登上TLC實境節目

加州一對白人夫婦從中國收養五個孩子，其中四名患有白化症，旅遊生活頻道(TLC)將他們的故事拍成真人實境特別節目「天生白化...

救人一命美容業：澳洲「疫中反家暴」髮型師

「洗頭的時候，拜託不要跟我講話...」在美容院不喜歡被美髮師打擾嗎？或者常常走神忍不住偷聽隔壁的太太在聊些什麼嗎？對某些人來說，待在美容院的短短幾個小時，希望追求的是安靜的服務；但是對另一些人來說，卻可能是具有重大意義的對話療傷過程。澳洲《ABC》日前便刊出了一篇報導，提到在疫情期間不斷高升的家暴事件，可能有望透過這些美髮師們與顧客的不經意閒聊，及早篩出受暴個案。

女性客層增加 7-11將拉高女性高階主管比重至30%

基於女性客層成長，日本零售集團Seven & i Holdings和5家子公司，包括連鎖便利商店7-11日本公司在內，計...

「鬼滅罐」狂銷1億罐 超人氣動畫成罐裝咖啡業救星

隨日本系列動畫「鬼滅之刃」在疫情期間爆紅，日本飲料大廠Dydo去年10月推出的「鬼滅罐」罐裝咖啡，已在日本掀起風潮，不到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。