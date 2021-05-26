地球發燒創新高！北極熱浪達30度 專家：異常發展令人難以想像

北極高溫屢創新高令人難以想像。上週三，北極部分地區測得溫度超過攝氏30度以上，已大幅超越平均溫度值。對此，氣象專家認為，如此異常發展令人難以想像。稍早一份報告也指出，隨著北極溫度上升，當地許多生物數量也開始減少。

據《獨立報》報導，英國氣象專家史考特·鄧肯指出，由於北極暖化速度之快，強烈的熱浪未來很可能再度發生。溫度的上升也造成當地冰層及永凍土融化，而讓過去被封存的甲烷被釋放至大氣中，繼續加劇全球暖化。

氣候升溫將持續

氣候科學家扎克·拉貝表示，「目前熱浪預計會持續，未來幾週西伯利亞東部溫度將會超出平均溫度10度以上。」稍早北極監督與評估計畫(AMAP)公布的計畫也指出，過去半世紀以來，北極暖化速度是地球其他地區的3倍，而且北極溫度的改變對於整個地球會有深遠的影響，包括水平面上升。

《衛報》報導，北極理事會公布的報告也指出，北極暖化速度比世界其他地區還快，因此導致極端天氣事件、南方物種往北方移動及病原體在原生物種中傳播，隨著氣候區和物種往北移動，陸地北極生態系統將縮小，原生物種數量減少。

當地生物受影響

丹麥奧爾胡斯大學研究人員尼爾斯·馬丁·施密特表示，「極端事件將在北極這樣的系統中造成數年的影響，因為一切都需要很長時間才能再生。」

在調查的88種水鳥中，有20％所有族群數量都出現下降，一半以上的水鳥至少一個族群數量下降。溫度上升還造成病原體出現，對某些動物健康產生負面影響。 例如2012年一種影響皮膚的細菌感染丹毒爆發，在加拿大西北領地造成約150隻麝牛死亡。

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