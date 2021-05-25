剛果火山爆發數千人竄逃 居民竟在燃燒的房子前自拍
英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，剛果尼拉貢戈火山爆發至少造成15人身亡，部分居民逃難前竟在燃燒的房子前自拍。
火山22日爆發後已摧毀500棟房屋、並有5,000位民眾撤離居住地。當融化的熔岩流經城市郊區，附近居民仍駐足拍照。
聯合國兒童基金會指出人們越過邊境逃到盧安達，另有25,000人逃到薩克西北方避難，目前仍有近200名兒童下落不明。
報導指出尼拉貢戈火山在上次2002年爆發時造成數百人死亡，十萬多人無家可歸。當地居民Bichikwebo表示火山爆發時她試著救出同住的父親，但熔岩很快點燃她的住所，她還來不及伸出援手。居民說火山爆發前幾乎沒有預兆，人們只能在事發後四處竄逃，一名孕婦在逃往盧安達的路途中分娩並生了孩子。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言