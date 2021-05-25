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剛果火山爆發數千人竄逃 居民竟在燃燒的房子前自拍

聯合新聞網 / 綜合報導
居民在燃燒的房子前自拍。圖／取自dailymail
居民在燃燒的房子前自拍。圖／取自dailymail

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導剛果尼拉貢戈火山爆發至少造成15人身亡，部分居民逃難前竟在燃燒的房子前自拍。

火山22日爆發後已摧毀500棟房屋、並有5,000位民眾撤離居住地。當融化的熔岩流經城市郊區，附近居民仍駐足拍照。

聯合國兒童基金會指出人們越過邊境逃到盧安達，另有25,000人逃到薩克西北方避難，目前仍有近200名兒童下落不明。

報導指出尼拉貢戈火山在上次2002年爆發時造成數百人死亡，十萬多人無家可歸。當地居民Bichikwebo表示火山爆發時她試著救出同住的父親，但熔岩很快點燃她的住所，她還來不及伸出援手。居民說火山爆發前幾乎沒有預兆，人們只能在事發後四處竄逃，一名孕婦在逃往盧安達的路途中分娩並生了孩子。

火山爆發 聯合國 剛果

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