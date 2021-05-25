瑞典環保少女桑柏格憑演說改變世界 原來她曾因病困擾一度失語

關注氣候暖化議題的瑞典少女桑柏格（Greta Thunberg），不但是《時代雜誌》史上最年輕的風雲人物，她亦連續3年獲提名諾貝爾和平獎，然而盛名背後，桑柏格的童年並不輕鬆。她除了確診患上強迫症及亞斯伯格症外，還受選擇性不語症（又名：選擇性緘默症，Selective Mutism）困擾，童年時一度無法跟陌生人說話，不敢把內心的說法表達出來。

家庭醫生Dr. Rex（劉榮幹）在Youtube開設「Dr. Rex 醫學幼稚園」頻道講解醫學知識。他指出，選擇性不語症是一種小朋友的焦慮症（Anxiety Disorder），患者普遍約在3歲後發病，雖然他們擁有正常的說話能力，但身處某些情境或對着不熟悉的人物時，他們便會說不出話來。最常見的是他們只會對同住家人說話，上學時則不願開口，也不願意參與團體活動，因此常被誤會為害羞、怕事或不合作。

儘管如此，選擇性不語症患者的其他行為和學習能力都有正常發展，大部份患者都懂得以面部表情和手勢等表達自己。Dr. Rex表示，選擇性不語症有不同的治療方法，包括心理行為治療和藥物治療。

翻查資料，若患者希望獲得適切的支援，學校教育的角色極為重要，家長要令周遭的人例如老師及同學明白患者是不能說話，而非不想說話及不合作，盡量減少不必要的矛盾。在藥物治療方面，則可以血清素藥物來減低患者的焦慮，並配合家長及學校一同協議的行為治療計畫，逐漸讓患者面對不同的說話環境。

Dr. Rex續指，只要選擇性不語症患者年輕時積極接受治療，症狀有好大可能得到緩和。反之，患者若未得到有效治療，則患者長大後可能會依靠家人成為連接外面世界的唯一渠道，在社交場合感到緊張，甚至產生抑鬱以及暴力傾向。

他認為患有此症的桑柏格，可以在2019年9月的聯合國氣候行動峰會（UN Climate Action Summit 2019）公開發表演說，斥責各國領袖、企業代表等永遠就氣候暖化議題紙上談兵，代表她很大程度上已經克服選擇性不語症，重拾說話的勇氣。

桑伯格直斥各國領袖未落實環保議題，是《時代雜誌》史上最年輕的風雲人物，更連續3年獲提名諾貝爾和平獎。圖／取自 TWITTER／Greta Thunberg

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文章授權轉載自《香港01》