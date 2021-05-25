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遠距服務 老美大方給小費

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電

信用卡支付業者與外送服務平台Grubhub的數據顯示，美國民眾在新冠肺炎疫情期間付小費的意願提高，且美食外送的小費平均激增15%，顯示美國民眾願意在遠距服務上付更多小費。

華爾街日報報導，行動支付業者Square在3月1日處理的信用卡交易中，包含小費的交易比率為66%，高於去年同期的63％，而賣家首季的交易總額為298億美元。

消費者透過線上或電話訂購的訂單出現的變化最為顯著，在這類交易中，消費者給小費的頻率從50％以下躍升至逼近87%，顯示美國民眾願意在外帶訂單及其他遠距服務上增加小費。

不過，Square指出，平均小費金額占總額的比率從疫情前的21%降至約17%。

康乃爾大學飯店管理學院教授林恩表示，民眾給小費的頻率可能比疫情前高，但金額減少，但出現這種情況的可能性似乎不高。他指出，最近開始給小費的民眾，可能對占總額比率達20%的小費感到猶豫不決，導致平均小費金額降低。

美國聯邦準備理事會研究助理康利斯克研究芝加哥民眾搭乘計程車的付費情形，則得出不同結論。康利斯克表示，計程車乘客使用信用卡付款時，小費占車資的比率增加2個百分點至28%，但乘客給小費的機率較疫情前平均值下滑5個百分點。她發現，小費總額度增加往往來自於富裕社區，凸顯疫情帶來的經濟差異。

另一個小費增加的行業是美食外送。外送服務平台Grubhub的數據顯示，小費平均較往常大增15%。

防疫封鎖令和商家關閉對現金小費的影響仍不得而知。One Fair Wage的調查顯示，80%受訪勞工表示小費在疫情期間減少，三分之二受訪者表示小費至少減少50%。

【國際中心／綜合外電】Common Cents實驗室研究人員克恩（Zarak Khan）指出，新冠肺炎疫情對所有產業與勞工的衝擊並非完全相同，在疫情肆虐期間，有一些勞工會比其他人更容易拿到小費。Common Cents是推廣金融健全度與金融識讀能力的機構。

疫情 新冠肺炎 信用

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