出生時命運被看衰的連體嬰 奮鬥21年的結局跌破眾人眼鏡
美國知名的連體嬰亨塞爾姊妹（Abby and Brittany Hensel）21年前出生時，醫生研判她們活不久。但亨塞爾姊妹不只證實醫師假定錯誤，現在還成為2名教師。
亨塞爾姊妹擁有2顆頭，頭以下則是連體。她們體內有各自的器官，包括獨立的心、胃、脊柱和脊髓。她們的胸部比正常人略寬，出生時除去1條附著於背部肩胛骨的手臂，剩下2隻手臂和2條腿。姊妹2人各自控制1隻手或1條腿。從事跑步、游泳等運動時必須互相協調才能完成。
美國媒體knovhov報導，亨塞爾姊妹考試時會各自控制1隻手，完成2份考卷。妹妹布列塔妮擅長寫作，而姊姊艾比則擅長數學。姊妹倆求學過程中各科成績都不同。
目前亨塞爾姊妹在明尼蘇達州一所小學擔任5年級老師，領2份獨立的薪水。
網友SexyShad表示自己曾見過亨塞爾姊妹本人，一開始以為是有人扮演萬聖節雙頭人，近看才知道是她們。SexyShad說亨塞爾姊妹非常友善。她們說話時一搭一唱，並能用雙手發簡訊：「一個人控制左邊，一個人控制右邊，非常和諧，太瘋狂了。」
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