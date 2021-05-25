出生時命運被看衰的連體嬰 奮鬥21年的結局跌破眾人眼鏡

關注氣候暖化議題的瑞典少女桑柏格（Greta Thunberg），不但是《時代雜誌》史上最年輕的風雲人物，她亦連續3年獲提名諾貝爾和平獎，然而盛名背後，桑柏格的童年並不輕鬆。她除了確診患上強迫症及亞斯伯格症外，還受選擇性不語症（又名：選擇性緘默症，Selective Mutism）困擾，童年時一度無法跟陌生人說話，不敢把內心的說法表達出來。

2021-05-25 10:17