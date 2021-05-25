女掉手機8個月後發現竟丟在Uber上 司機細心保管：一直等著還妳！

英國27歲DJ莎德（Shay Sade）4月底搭Uber時，司機遞給她之前忘在車上的手機，讓莎德震驚不已，因為手機已經遺失8個月了。

莎德表示這次事件讓她重新相信「人性仍有光明面」。司機則說他一直保留莎德的手機，想著如果與她再次相遇要還她手機。

英國媒體威爾斯線上（WalesOnline）報導，莎德去年8月搭Uber時遺失了她的iPhone 6，但因為手機裡存有內容敏感的照片，她不敢啟動手機追蹤功能。

莎德提到弄丟手機的那天晚上，她坐了好幾台Uber，不知道自己把手機留在了哪輛Uber上，加上當天喝了酒，記憶更模糊。回家後她翻遍了房間跟包包，還打電話給稍早用餐的餐廳，但都沒有手機下落。她試著聯繫Uber，但因為不記得丟在哪輛Uber上所以徒勞無功。且手機是關機狀態，她嘗試撥打也沒用。

最後莎德只好假設自己在外頭弄丟手機，還和電信公司取消門號。莎德在事發8個月後搭乘某一台Uber，司機出發前在箱子裡翻找物件許久，接著拿出手機說：「我有東西要給你...這是你的手機。」

莎德當下非常震驚和激動，因為那隻手機保留很多記憶，對她來說意義重大：「能找回來真是鬆一口氣。這真是瘋狂的奇蹟。」

莎德在社群平台分享了她的故事，已有超過21萬人按讚，但許多網友覺得這個故事太離奇，稱她為「騙子」。但是莎德選擇忽略那些不相信她的人，只希望她的親身經歷證明「人類也可以很良善。」