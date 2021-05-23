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維珍銀河載人試飛成功 明年可能送遊客上太空

中央社 / 新墨西哥州聖塔菲22日綜合外電報導

太空旅遊公司維珍銀河（Virgin Galactic）今天以火箭為動力，首度從美國新墨西哥州把載人太空船送上太空邊緣。公司還說明年可能啟動太空觀光行程。

「團結號」（VSS Unity）太空船由運載飛機帶到新墨西哥州沙漠上空後，點燃火箭帶著兩名飛行員射向太空。太空新聞網站NASASpaceFlight.com的直播顯示太空船加速上升，隨後又安全降落。

維珍銀河宣布，團結號太空船速度達到音速的3倍、高度略高於海拔89公里，隨後滑經大氣層重返地表。

英國億萬富豪、維珍銀河創辦人布蘭森（RichardBranson）說，這次升空和著陸讓年約15歲的公司更逼近商業化觀光飛行。維珍銀河還說，這類行程可能在明年成真。

布蘭森在太空船著陸後不久告訴美聯社：「我們今天朝正確方向邁出驚人一步。這次測試了團隊打造的很多新系統，全都發揮功用。」

維珍銀河執行長柯格拉齊（Michael Colglazier）表示，之後至少還會有2次試飛，日期未定；下次要測試在座艙內載4人升空，之後也會讓布蘭森試飛至太空邊緣。

維珍銀河宣布今天會進行試飛後，本週股價走揚，但仍不足以彌補2月攀頂後的跌幅。一些分析師提醒，由於維珍銀河何時能開始商業運作還不確定，要看到公司獲利，可能還得等上一段時間。

除了維珍銀河，還有少數公司希望透過對太空有興趣的客戶大賺一筆。企業家馬斯克（Elon Musk）的太空探索公司（SpaceX）9月將送億萬富豪艾薩克曼（Jared Isaacman）和幾名平民上太空，預計2022年1月還要把3名商人送上國際太空站（ISS）。

電子商務界巨擘貝佐斯（Jeff Bezos）的藍源公司（Blue Origin）則計劃在7月20日，也就是阿波羅11號（Apollo 11）登月週年，進行第一次載人飛行。

維珍銀河過去曾兩次抵達太空，第一次是在2018年12月從加州升空。

太空 火箭

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