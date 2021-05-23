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11歲女險遭綁架 智退綁匪留史萊姆成證據讓警迅速逮人

香港01 / 卡洛兒
1名持刀男子衝下車抱著愛麗莎向車子方向奔跑。（NBC LOSANGELES）
1名持刀男子衝下車抱著愛麗莎向車子方向奔跑。（NBC LOSANGELES）

遇到突發事件，最緊要冷靜地尋求解決辦法，但實際情況卻是談何容易，而美國1名11歲女童卻完美示範如何勇敢擊退綁架犯，並運用頭腦將1「史萊姆」留在綁匪徒身上，成為案件鐵證，助警方迅速拉人破案！

美國佛羅里達州於本周二（18日）早上約7時發生1宗企圖綁架案，11歲女童愛麗莎（Alyssa）獨自坐在草地上等候校車，突然1輛白色SUV私家車駛近並停在路邊，1名持刀男子衝下車抱著她向車子方向奔跑，一度把她抓著。愛麗莎即用力掙脫並往反方向逃跑，男子企圖再抓住她，2人激烈拉扯下雙雙摔倒在地，男子見未能即時把愛麗莎抱走，因情況不利只好急急開車逃走。

警方接報即派出超過50名警員到場搜索，並迅速將30歲的綁匪士丹加（Jared Paul Stanga）拘捕。原來能確認疑犯身份的關鍵，正是愛麗莎在掙扎時，仍機警的乘亂將藍色的「史萊姆」（Slime）（又稱「鬼口水」的黏土玩具）黏到士丹加身上，警員其後在士丹加的手臂上發現相同物質。

愛麗莎事後接受訪問時指，想到用史萊姆留下記號，是從看電視劇中學起來，「我知道如果警察找到他，那可能是更好的證據」。據稱士丹加約2個星期前曾來過案發車站，當時已令愛麗莎感到不舒服。士丹加目前被控企圖綁架13歲以下小童及嚴重的襲擊和毆打罪，並以100萬美元（約新台幣2796萬）保釋。

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文章授權轉載自《香港01》

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