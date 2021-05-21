「鬼滅之刃」風潮吹到法國 解封首日電影票被搶購一空

「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」上映之後，不只席捲了亞洲，搶灘美國也締造佳績。創下日本電影動畫的票房記錄。近日這股「鬼滅風潮」吹到了法國，在電影院解封首日，馬上就取得了好彩頭。

根據日本媒體「朝日電視台」報導，本來因為疫情封鎖中的法國，近來逐漸解封。本月19日再度讓電影院復業，但只允許開放最多三成五的座位，而且對於夜間時段仍有所限制。

此時剛好碰上鬼滅之刃電影在法國上映。在諸多限制之下，鬼滅之刃依舊繳出了亮眼的成績，第一天的觀影人次就來到5萬8000人，是法國電影復業首日中，觀影人次最多的一部電影。

鬼滅之刃主角炭治郎的法文配音員哈齊托（Enzo Ratsito）表示「很高興看到這麼多影迷來到電影院捧場。我為此盡了全力，如果大家喜歡的話再好不過了。」並高喊「無慘！總有一天會打倒你！」

日本媒體「TBS NEWS」指出，即使受到疫情影響，法國有高達超過400部電影還在苦等上映，但巴黎的電影院還是選擇先讓鬼滅之刃上映，有的電影院還在首日下午，電影票就已經銷售一空，足見法國粉絲也相當熱衷於鬼滅之刃。