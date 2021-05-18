聽新聞
test
0:00 / 0:00
網友不捨... 為救小主人挺身擋車失半張臉 菲律賓狗英雄離世
狗狗是人類的親密好友，牠們甚至願意無條件付出一切。
菲律賓的英雄狗Kabang，最近離開了大家，噩耗傳出後，令不少民眾都感到傷心難過。Kabang曾經是一隻流浪狗，但被人收養後，便一直忠誠看家。10年前，小主人帶着牠去散步，不料一輛電單車高速馳至快要撞到小主人，在千鈞一髮之際，Kabang奮不顧身撞向電單車，成功救了小主人，但自己卻失去半邊臉。
菲律賓英雄狗Kabang，在2012年5月17日晚上離開了大家。消息由現時照顧牠的主人Dr.Anton Lim在Facebook裏公布。而Kabang的英雄事蹟，便要回逆到10年前，當時牠是由Bunggal一家所飼養。
在2011年12月的某天，Bunggal家的小主人帶着Kabang外出散步，沒料到卻幾乎遇上交通意外，就在一輛失控電單車快要撞向小主人時，Kabang挺身而出擋在前，阻止小主人被撞，自己卻身受重傷，失去了半張臉。
「我懷着深深的悲痛，向大家宣布我們的英雄Kabang（2008年2月-2021年5月17日）的離開。今晚，我發現牠躺在床邊一動也不動。我最後一次看到牠，是在下午3時多，當時我還餵牠吃東西以及換水給牠。但當晚上7點去看牠時，牠已離開了。」
獸醫Anton Lim希望大家會永遠記着Kabang，牠熱愛生命，總是付出愛而不求回報。牠會永遠活在大家心中，陪伴大家度過重重難關！
延伸閱讀：
10歲流浪狗滿口鮮血守在門外 媽緊急收編 1個月後命運大逆轉
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言