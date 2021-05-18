網友不捨... 為救小主人挺身擋車失半張臉 菲律賓狗英雄離世

狗狗是人類的親密好友，牠們甚至願意無條件付出一切。

菲律賓的英雄狗Kabang，最近離開了大家，噩耗傳出後，令不少民眾都感到傷心難過。Kabang曾經是一隻流浪狗，但被人收養後，便一直忠誠看家。10年前，小主人帶着牠去散步，不料一輛電單車高速馳至快要撞到小主人，在千鈞一髮之際，Kabang奮不顧身撞向電單車，成功救了小主人，但自己卻失去半邊臉。

菲律賓英雄狗Kabang，在2012年5月17日晚上離開了大家。消息由現時照顧牠的主人Dr.Anton Lim在Facebook裏公布。而Kabang的英雄事蹟，便要回逆到10年前，當時牠是由Bunggal一家所飼養。

當地的獸醫診所，都建議為Kabang安樂死，因為醫療費用會很驚人。但Bunggal不願意放棄，堅持要為牠治療。圖／翻攝自FB @Kabang The Hero Dog

在2011年12月的某天，Bunggal家的小主人帶着Kabang外出散步，沒料到卻幾乎遇上交通意外，就在一輛失控電單車快要撞向小主人時，Kabang挺身而出擋在前，阻止小主人被撞，自己卻身受重傷，失去了半張臉。

「我懷着深深的悲痛，向大家宣布我們的英雄Kabang（2008年2月-2021年5月17日）的離開。今晚，我發現牠躺在床邊一動也不動。我最後一次看到牠，是在下午3時多，當時我還餵牠吃東西以及換水給牠。但當晚上7點去看牠時，牠已離開了。」

當地的獸醫診所，都建議為Kabang安樂死，因為醫療費用會很驚人。但Bunggal不願意放棄，堅持要為牠治療。圖／翻攝自FB @Kabang The Hero Dog

獸醫Anton Lim希望大家會永遠記着Kabang，牠熱愛生命，總是付出愛而不求回報。牠會永遠活在大家心中，陪伴大家度過重重難關！

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文章授權轉載自《香港01》