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「最危險植物」可遠觀不可褻玩！劇毒汁液一摸恐嚴重灼傷

香港01 / 安祖娜
大豬草被稱為「英國最危險的植物」，其根、莖、葉、花和種子內的汁液含有劇毒，汁液與陽光的強烈反應會導致皮膚表面嚴重灼傷，出現巨大水泡、色素沉澱及疤痕。圖／翻攝自NHS
大豬草被稱為「英國最危險的植物」，其根、莖、葉、花和種子內的汁液含有劇毒，汁液與陽光的強烈反應會導致皮膚表面嚴重灼傷，出現巨大水泡、色素沉澱及疤痕。圖／翻攝自NHS

英國BNO簽證「5+1」計劃於年初接受申請，不少港人也決定移民，人在外地日常生活大小事也要重新適應，有在英港人近日發文提醒，指當地常見的傘狀植物大豬草含有劇毒，無論成人或小朋友也只可遠觀而不可褻玩，因皮膚接觸其汁液後，毒性會在陽光照射下產生強烈反應，導致灼傷症狀，嚴重者更需接受皮膚移植手術。

移民英國逾20年的港人近日於Facebook「在英國住mk」發文，指當地即將踏入夏季，花花草草也愈見茂盛，不過版主提醒居於當地的港人，指當地1種常見植物屬只可遠觀而不可褻玩。

英國常見的傘狀植物「大豬草」含有劇毒。圖／Ingimage
英國常見的傘狀植物「大豬草」含有劇毒。圖／Ingimage

版主所指的，其實是英國常見植物大豬草（Giant Hogweed，或稱大豕草、巨人豬草），開花時可長至6呎高，傘狀綠色長莖上有紫色班點及小尖刺，配上白色小花及樹葉的外形非常易認，在各大郊野公園也能看到它們的身影。據報由於英國封城期間天氣和暖，加上年初英國部分地區出現洪水，令大豬草蓬勃生長。

當地有媒體曾將大豬草稱為「英國最危險的植物」，因其根、莖、葉、花和種子內的汁液含有劇毒，並有稱爲呋喃香豆素（furanocoumarins）的化學物質，接觸後肌膚會破壞皮膚抵抗紫外線的能力，引發光敏性皮膚炎。汁液與陽光的強烈反應會導致皮膚表面嚴重灼傷，出現巨大水泡、色素沉澱及疤痕，甚至可能要接受皮膚移植手術，英國更有人因眼部接觸到大豬草汁液而致盲的個案。

大豬草被稱為「英國最危險的植物」，其根、莖、葉、花和種子內的汁液含有劇毒，汁液與陽光的強烈反應會導致皮膚表面嚴重灼傷，出現巨大水泡、色素沉澱及疤痕。圖／翻攝自NHS
大豬草被稱為「英國最危險的植物」，其根、莖、葉、花和種子內的汁液含有劇毒，汁液與陽光的強烈反應會導致皮膚表面嚴重灼傷，出現巨大水泡、色素沉澱及疤痕。圖／翻攝自NHS

過往有因接觸大豬草而受傷的英國人指，傷口復元時間漫長，而且水泡又癢又痛，形容是「痛苦又可怕的經驗」，而最「恐怖」的一點是，傷口即使康復，皮膚於數年內仍有機會對日光敏感，導致皮膚炎復發。

英國國民保健服務（National Health Service，NHS）資料指出，一旦誤觸大豬草，應盡快以溫和的肥皂及冷水清洗皮膚，外出時亦應以衣物遮蓋住皮膚，以防陽光直射；如皮膚出現紅腫、水泡或異常情況，便要盡快求醫。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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