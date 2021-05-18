2011年3月，東日本發生規模9級的強震；隨之而來的海嘯，造成福島第一核電站核能外洩事故。為降低該電站反應爐的溫度，東京電力公司向反應爐內注入大量冷卻水，卻也注定日後將累積愈來愈多核污水。

目前，儲放福島核污水的儲存槽容量將達使用上限，也可能隨時因再次地震而引發外洩危機。今年四月，日本政府決定將儲存槽內上百萬噸核污水，經濾稀釋後，在兩年後陸續排入大海。

這個決定，隨即引起東亞鄰國的嚴重抗議。

不巧，電影《哥吉拉大戰金剛》也在同一時間上映了；片中主角哥吉拉，正是日本受核污染所造成的龐然怪物。在電影熱映的同時，我們是否也該省思人與自然環境的依存關係？又該如何面對這次核污水排放的隱憂呢？

在食衣住行方面，日本社會特別強調須兼顧「安全」和「安心」。日本文部科學省（等同於台灣教育部）解釋，「安全」是客觀的判斷，即不會對人、組織或公共財產造成任何形式的損害；包括產品設計和實施階段的安全性、事前防範與事後應對的安全性、民眾安全意識的提升等。

「安心」則是個人主觀的判斷。即使用時與個人的知識和經驗累計所產生預期結果，不存在很大的差異。要確保民眾對事物的安心感，必須構築在有安全的執行與監督機制，及人與人間的信任等前提下，才可能實現。

總而言之，「安全」是由從業者或監督者觀點出發，確保產品製造過程有SOP和科學標準的認定，沒有危險；「安心」則從消費者的角度著眼，該產品在正常使用下，無須再掛念對其個人生命財產的危害。

十年前的日本福島核電事故，是繼1986年蘇聯車諾比核電廠事故後，第二起國際核事件等級、最嚴重七級的特大事故；如何處理大量核污水，也是一個複雜的案例。

這次核廢污水事件，涉及聯合國永續發展目標12（SDGs12）。該目標關注「促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式」；細項目標包括「經由綠色生產減少廢棄物產生，提升廢棄物再利用處理技術能力，促進資源再生產業朝更高效益發展，遵照國際公約管理化學物質和廢棄物。鼓勵企業採取永續發展措施與揭露永續發展資訊，同時確保資訊正確度與品質等。」

過去十年間，國際原子能機構（IAEA）和日本，已在輻射監測、治理、核廢物管理和福島核電站除役等領域合作；國際原子能機構總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）也認可日本選擇的核污水處理計劃，並允諾在監測和審查該計劃的安全設施提供技術支持。不過，這次的決定，已不是日本國內問題，而是攸關全球的重大生態環境議題了。

即便在安全上，日本核污水處理方案能達到國際標准或符合國際慣例；但從安心的角度，仍需要長時間透明、有效溝通，才能重建人們對日本政府的信賴。

然而，在宣傳此次日本福島核電站處理水中含「放射性氚」的安全議題時，日本復興廳將放射性氚做成吉祥物，透過動畫和傳單發布；結果輿論嘩然，「吉祥物氚」不到一天就被下架。

據報導，綠色和平組織認為，日本政府試圖將焦點放在較無危險性的氚，以敷衍民眾對其他殘留輻射性物質的關注，包括鍶90、碘129和鈷16等。

對於如此重大議題，日本決策者更須兼顧「安全」和「安心」兩面向。

對於許多未知，人們的知識仍有局限。輕忽初期新冠病毒而造成今天的全球大流行、各式新冠病毒疫苗安全性的爭議，或年初台灣萊豬等議題，更需要集合眾人的智慧，把握「安全」和「安心」兩層面，拋開意識形態的偏見，用理性科學的論證把關，透明而持續溝通，才能重建民眾對主政者的信賴和安心。

「全文轉載自未來城市(日本福島核廢水吉祥物「放射性氚」，為何一天就被罵到下架？)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

【推薦閱讀】

【福島系列】鐵血廢核 福島要靠再生能源翻身

第三級防疫9大指引》雙北關休閒場所、禁室內5人聚會 最新規定一次看

外型如基地台，不再擊殺鳥類！瑞士研發垂直風力發電機 拚外銷德、美