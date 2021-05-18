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特斯拉又出包？駕駛撞車身亡 事發前才剛曬自動駕駛影片

聯合新聞網 / 綜合報導
特斯拉駕駛意外身亡前曬汽車自動駕駛影片。圖／取自nypost
特斯拉駕駛意外身亡前曬汽車自動駕駛影片。圖／取自nypost

美國加州35歲男性亨德里克森（Steven Michael Hendrickson）5日凌晨2點30分駕駛特斯拉Tesla Model 3時，撞上一輛翻倒的卡車不幸身亡。事發前亨德里克森上傳了一段以自動駕駛模式開車的影片，調查人員正釐清這是否為意外的肇因。

美國媒體《紐約郵報》（New York Post）報導，當時還有另一名在幫助翻覆卡車駕駛脫困的男子被Tesla Model 3撞到而受重傷。

報導指出，育有2名子女的亨德里克森不時在社群平台上分享他對特斯拉的愛，他也常大秀自動駕駛功能。他在IG上曾大讚Tesla Model 3：「是幫我代勞完成無聊車程的最佳夥伴」他也說過：「工作了一整天，如果沒有特斯拉自動駕駛，我該怎麼辦？」、「下班後從洛杉磯回家，感謝自駕車！」、「有史以來最好的汽車！」

亨德里克森活躍於特斯拉俱樂部（Tesla Club-SoCal），該俱樂部在意外發生後發文表示：「每次他在談論小孩或特斯拉時，整個人都亮起來了。他是個了不起的人，我們會很想他！」

加州公路巡邏隊希望藉由這次致命的撞車事故提醒大眾公眾「駕駛是一項複雜的任務，需要駕駛員全神貫注。」

美國國家公路交通安全管理局正在調查這起撞車事故，這已是美國聯邦機構調查的第29起特斯拉案件。在先前意外中，至少有3人因自動駕駛模式死亡。

已解散公關部門的特斯拉公司至今仍無回應。該公司在使用手冊和官網上表示：駕駛員即使在「自動輔助駕駛系統」和「全自動駕駛」模式仍必須專注。

特斯拉 紐約

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