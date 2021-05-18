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25周年結婚紀念夢幻旅行竟變成夢魘 夫至今仍癱瘓無法行走
英國58歲男子馬司（William Marsh）和51歲妻子凱瑟琳（Kathryn）3年前到多明尼加共和國歡慶25週年結婚紀念日，沒想到這趟夢幻旅程竟演變夢魘。馬司因為食物中毒染重症一度需靠呼吸器維生。至今仍癱瘓無法行走，他決定控告當時籌辦旅程的英國旅行集團TUI UK Limited。
英國媒體威爾斯線上（WalesOnline）報導，當時夫妻倆帶著女兒參加為期一周的度假行程，期間馬司出現胃痙攣和腹瀉等急性食物中毒症狀，返回英國家中後症狀仍未緩解。他在收假上班的早晨發現雙腿沒有知覺，並蔓延到全身。
馬司回想起先是妻子跟女兒發病，接著輪到他，後來確診為會侵犯運動、感覺及自主神經系統的格林─巴利症候群（Guillain- Barre Syndrome），多是急性感染症狀，包括上呼吸道感染、急性腸胃炎、病毒感染及細菌感染。少數是注射疫苗、手術後、創傷及骨髓移植後發生。
馬司在醫院經過長期治療後終於返家，但生活出現劇烈變化。他現在需要借助起吊裝置將他送到輪椅上，他的左手非常無力，連空罐頭也很難握住。馬司完全無法行走，活動範圍僅限家中客廳。
馬司表示自己連最簡單的任務也需要外力協助，之前有看護人員幫忙，但因為疫情影響人員不再上門，他只得依賴妻子照料。
馬司現已委託律師調查他的病情，並幫他爭取專業復健服務。他聲稱TUI UK Limited拒絕承擔責任，律師團準備提起訴訟。
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