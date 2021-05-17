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靠科技救地球 美氣候特使畫大餅？

台灣醒報 / 記者王慶宇╱台北報導
美國氣候特使凱瑞表示未來科技將扮演英雄角色減少排放，引來科學家抨擊是過於樂觀。（photo by U.S. Embassy Kyiv Ukraine via flickr, used under CC License）
美國氣候特使凱瑞表示未來科技將扮演英雄角色減少排放，引來科學家抨擊是過於樂觀。（photo by U.S. Embassy Kyiv Ukraine via flickr, used under CC License）

美國氣候特使凱瑞表示，美國要在2050年達到零碳排，毋需靠民眾改變生活習慣，可以藉科技協助達標。此言一出，立刻引來外界抨擊，認為凱瑞過度樂觀，用看不見的東西做承諾。專家們指出，新科技都要歷時數十年才能普及，努力應用現有科技才是上策。

凱瑞：未來科技救地球

根據英國《衛報》報導，美國氣候特使凱瑞在接受媒體專訪時，除了表示美國是氣候變遷的領頭羊，正在快速淘汰燃煤電廠，也語出驚人地表示，減排成就將來自未來科技。他向媒體表示，有科學家告訴他，美國2050零碳排的目標所需要的減排成果，將來自尚未問世的新科技。

除了將寶壓在未來科技上，他也認為，美國民眾毋需為了救地球而改變消費習慣，維持生活品質與減排並不衝突。但針對凱瑞的言論，相關科技研發的專家口徑一致，批為無稽之談，認為凱瑞無論是對未來科技是否真能出現，或是新科技普及速度，都過於樂觀。

學界：過於樂觀

《英國廣播公司》訪問劍橋大學環境工程教授艾爾伍德表示，從剩下的時間來看，新的能源科技幾乎不可能對全球減排有實質影響。他指出，從過去的新能源科技來看，平均從問世到有5%的市佔率，要花30-100年的時間。

新科技除了要克服物理與實務上的限制，還要跟現有環境整合、適應現有營業與環保法規、尋找資金、說服政府接受新科技的風險，並面臨現有科技的杯葛。英國機械工程師學會發言人芭絲特博士指出，連現有捕碳科技都未到商轉規模，世界應專注於將各種現有科技儘速應用。大眾也應改變生活習慣，如多搭大眾運輸，既開源，也節流，才能共度難關。

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