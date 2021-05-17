因疫停一年 歐洲歌唱大賽再辦盛事

歐洲5月最大盛事：歐洲歌唱大賽即將登場！歐洲歌唱大賽起源於二戰後，聚集重建中的歐洲國家一起派代表舉辦歌唱賽事，台灣樂迷耳熟能詳的知名歌手都贏過這項盛事，包含阿巴合唱團與席琳狄翁等。去年因疫首度停辦，今年將是第65屆，除了各國代表歌手渴望拿出打磨已久的作品較勝，主辦單位也提到，在這個艱困時間點，大賽將有超過2億待在家的觀眾欣賞。

捧紅阿巴、席琳狄翁

真的要重回銀幕！歐洲年度5月盛事歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）將在今年18日登場，歐洲歌唱大賽對歐洲各國的樂迷或甚至是一般人民，都有著極高的象徵意義。賽事起源於二戰後，當時為了達到安撫重建中的各國民心、帶來正面力量為初衷，由1950年成立的歐洲廣播聯盟（至今的主辦）主導，在1956年開啟第一屆（7國參與），歷史性與立意很重要。

歐洲歌唱大賽是以各國代表，表演原創歌曲，這種跨越語言、服裝、表演方式、音樂風格的多元秀很吸引歐洲各國民眾，並由各國為單位投票決出勝利者，傳統上贏得勝利的國家/地區將贏得隔年的主辦權（今年選在上屆勝者荷蘭的鹿特丹），而台灣樂迷熟知的知名歌手如阿巴合唱團（ABBA）與席琳狄翁都曾是勝利者。

觀眾有福在家觀賞

根據《英國廣播公司》報導，地位崇高的歐洲歌唱大賽從未停辦，僅此一次就發生在去年，因疫取消讓眾多努力許久、贏下代表權的音樂人感到遺憾，主辦單位對於代表選手選擇去年原本要表演的歌曲「開綠燈」，39個代表國內，有26個選擇拿出原定計劃，如同代表英國出戰的創作歌手紐曼所說，為此努力已久，盼能讓聽眾聽到各自的「最佳作」。

主辦單位提到，因應當前全球情勢，本屆賽事還有更大的任務，就是讓因疫待在家的超過2億人能欣賞到比賽，這也是當時比賽構想提出的初衷：帶來歡樂、正面能量。而挪威歌手TIX更說，每個表演者對每個觀眾都有責任感，得做出最佳的表演。而主辦單位也重申防疫的謹慎，除了配戴口罩與保持社交距離，所有參賽者都會待在飯店的房間內。

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