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怕他散播病毒！醫院將未證實染疫的車禍亡者包成「木乃伊」

聯合新聞網 / 綜合報導
醫院將未證實染疫的車禍亡者包成「木乃伊」怕他散播病毒。圖／取自mirror
醫院將未證實染疫的車禍亡者包成「木乃伊」怕他散播病毒。圖／取自mirror

菲律賓男子法布雷加斯（Merwin Fabregas）日前車禍傷重，送醫急救後不治，醫院最後用膠帶纏繞法布雷加斯的屍體稱：「當地Covid-19病例激增， 我們必須保護其他人。」

法布雷加斯的母親莎比比（Mitchilou Fabregas Sapipi）指控醫院沒有治療法布雷加斯，反而把他視為Covid-19病人，並送他進入呼吸道病毒疾病病房。莎比比泣訴醫院完全不在乎布雷加斯：「我哭個不停，這不是我預期的事情。他們應該要照顧我兒子。」

醫院主任奧巴尼亞（Napoleon Obaña）表示，他們是在法布雷加斯宣告死亡後才關掉維生系統，「因此我們並沒有殺死他。」奧巴尼亞補充說：「我們必須將法布雷加斯視為Covid-19疑似案例，因為他可能傳染病毒給其他人。」

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，菲律賓目前是與亞洲疫情最嚴重的國家，死亡人數為18,260人，病例共111萬。每天染疫人數已從4月2日的最高點15,310起下降，但仍保持在每天約1,700病例。

菲律賓禁止來自印度，巴基斯坦，斯里蘭卡，尼泊爾和孟加拉國的人入境，以保護國內免受潛在致命變種的侵害。

菲律賓 疫情 傳染病

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