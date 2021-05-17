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英最美皇室成員戀上大32歲富翁稱愛最大 網譏「錢最大」

聯合新聞網 / 綜合報導
「英國最美皇室成員」、黛安娜王妃30歲姪女史賓塞被拍到親吻大32歲富翁。圖／取自dailymail
「英國最美皇室成員」、黛安娜王妃30歲姪女史賓塞被拍到親吻大32歲富翁。圖／取自dailymail

有「英國最美皇室成員」之稱、黛安娜王妃30歲姪女史賓塞（Lady Kitty Spencer）日前與62歲南非裔時尚界鉅子劉易斯（Michael Lewis）訂婚。

史賓塞13日接受美國月刊《城鎮與鄉村》（Town＆Country）專訪時解釋她從未公開討論比她父親大5歲的未婚夫的原因：「我並非不重視愛情。我覺得愛是世界上最重要的事情，所以我將全心全意保護愛，不希望我們的愛情成為大家討論的話題。」

但是史賓塞透露：「我期待非常幸福的家庭生活：幸福的婚姻和幸福的孩子。事情自然發展讓我感到很安心。」

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，史賓塞在前年8月被媒體目擊親吻了劉易斯。今年六月，媒體拍到她在倫敦舞會上展示自己的鑽石訂婚戒指。

網友Wren Redfern提到史賓塞在哈利王子婚禮上大放異彩，看起來比新娘美，直誇史賓塞「很有貴族氣息。且很聰明維持低調的生活。」

網友James Robert Jones則指史賓塞會跟比她大32歲的富翁結婚，「都是為了錢！沒別的原因。」網友Shay12也說史賓塞跟未婚夫年齡差距過大，認為

「史賓塞很漂亮，找到年輕伴侶不難。」

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