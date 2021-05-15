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28歲媽因「妊娠毒血症」提早誕女心臟驟停 苦撐48小時結局超心碎

香港01 / 李納德
英國媽媽傑西卡順利生下女兒後出現大出血，最終緊急切移刺宮，苦撐48小時最終不治。 （JustGiving圖片）
英國媽媽傑西卡順利生下女兒後出現大出血，最終緊急切移刺宮，苦撐48小時最終不治。 （JustGiving圖片）

「她為了孩子而活」，英國1名輕媽媽懷孕後期出現包括子癇前症（又稱妊娠毒血症，Pre-eclampsia）等多種併發症，要長期留院治療，為了胎兒安全，她懷孕37周時決定提早產，雖然順利誕下女兒，但排出胎盤時出現問題，令她陷入心臟驟停狀態。即使醫生馬上進行CPR及進行緊急子宮移除手術，但她仍需接駁維生儀器保命，苦苦支撐48小時後終告不治。

女子在ICU留醫時，丈夫將初生寶寶放在愛妻身上，雖然妻子血壓「高過屋頂」，但他肯定妻子能意識到寶寶與她在一起。如今他失去妻子，孩子則痛失媽媽，他至今不知怎向2歲大女兒解釋，只能告訴她「媽媽已經過世」，慘痛結局令許多網友心碎。

英國28歲年輕媽媽傑西卡（Jessica Walden）和丈夫傑克之前已育有2歲女兒Elsie，她懷上第2胎時本來滿心期待，但懷孕後期接連出現多種併發症，包括子癇前症等，導致她要長期留院。

因擔心影響胎兒，傑西卡決定於懷孕37周時提早生產，上周五（7日）她順利誕下生產次女Orla Anne，過程亦很順利，傑克稱太太見到女兒出生時大讚她「完美」，生產過程不太痛。不過，女兒出來後，傑西卡的胎盤出現問題，無法隨生產過程排出，醫生要馬上做手術，與此同時，她陷入心臟驟停狀態。

院方指傑西卡出現妊娠併發症嚴重失血，導致心臟驟停，經歷 20分鐘CPR後才令她恢復心跳，但卻無法制止出血。醫生決定進行緊急子宮切除手術，手術後她需駁上維生器材，看似救回她一命。醫生向傑克解釋，傑西卡的情況很罕見，他從醫20年都未試過。不幸的是，傑西卡於5月9日凌晨不治，距離她誕下寶寶僅過了48小時，家人仍在等待正式死因。

心碎的傑克回覆當地傳媒指，寶寶做得很完美，現在已經出院。在太太離世前，傑克曾帶寶寶去ICU探望媽媽，雖然太太的身體狀態很差，血壓「高過屋頂」，但傑克將女兒放在她身上時，「她絕對意識到發生什麼事（女兒探望她）」，他形容太太願意為孩子而活，是最有愛心的人。

傑克指2歲長女Elsie很高興可以當姐姐，但對媽媽離世的事仍不知情，「我解釋說媽媽肚子裏有個寶寶，她知道寶寶已經出來了，但媽媽狀況很差，醫生讓她睡着了，我告訴她，媽媽已經上去找月亮先生」。傑克不認為女兒聽得懂發生何事，晚上抱女兒上床睡時，她說喃喃自語說：「寶寶出來了，媽媽在月亮上坐着。」

傑克很感激伊普斯威奇醫院對他們的支持，認為醫護已經盡力救治妻子，不打算作任何指責。傑西卡生前是位髮型師，她的朋友及同事現時在眾籌平台JustGiving設立了壽款頁面，想幫好友籌集喪葬費及給她的家庭一點支持，頁面原本只是想籌1000英鎊（約新台幣4萬元）表達心意，但目前款項已超過3萬英鎊（約新台幣110萬元）。

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文章授權轉載自《香港01》

懷孕 驟停 英國

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