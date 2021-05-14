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貓愛玩爬上18公尺巨樹被困5天 愛爬樹猛男出手救回獲讚英雄

香港01 / 李納德
美國一隻貓咪調皮爬上18公尺高的巨樹，受困5天後終於被爬樹高手救下來。示意圖／ingimage
美國一隻貓咪調皮爬上18公尺高的巨樹，受困5天後終於被爬樹高手救下來。示意圖／ingimage

什麼人可以救到被困巨樹的貓咪？答案是愛爬樹的人！美國日前有隻貓咪爬上1棵18公尺高的樹上被困5天，動保組織聯絡當地應急服務人員，都只稱樹實在太高救不到貓咪。最後是維吉尼亞州1個熱愛爬樹的猛男伸出援手，帶上裝備獨力攀上樹頂將貓咪放入袋，被大讚是個英雄。他日前受訪透露自己從小喜歡爬樹，5年前決定將興趣變成事業。

維吉尼亞州上星期有隻百厭貓爬到樹上，當地動保組織Furry Friends Animal Rescue人員布拉德菲爾德（Robin Bradfield）收到求助電話，有市民的貓被困1棵60呎高（約18公尺高）的樹上。布拉德菲爾德向緊急服務機構聯絡，但由於貓咪爬上的樹實在太高，他們都無能為力。

之後的5天她一直在facebook發訊息求援，希望找到人用爬樹等方式救貓，去到上周五，弗蘭特羅亞爾（Front Royal）男子米拿（Daniel Miller）聯絡她，說可以爬上去救貓。

米拿日前接受當地媒體訪問，稱自己從小喜歡爬樹，5年前將興趣變成事業，經營一家叫Shade Tree Service的公司，從事專業攀登、砍樹等工作。他當日凌晨接到朋友訊息，問他可否從該樹上救出1隻貓咪，可憐的貓咪已經在樹上待了5天，他聞訊馬上帶齊裝備出發，凌晨1點從弗蘭特羅亞爾去到愛丁堡（Edinburg），短暫休息後就準備攀樹。

從影片所見，米拿很快就爬上樹頂，想剪斷貓咪坐著的樹枝捉住牠，但這時樹枝掉在另1棵樹上，令他又要在空中移動到那棵樹上，他當時見到貓咪爬了出來，看着牠「喵」了一聲又走開。米拿幾經辛苦成功將貓咪放入袋子，再利用繩子放牠回地面，貓咪這時將頭伸出袋子外，像在坐升降機一樣場面搞笑。米拿最後盪回原本的樹，再慢慢爬繩降下來。

動保組織的人都不知道貓咪是如何上去如何下來，但見到貓咪完好無缺下來，大讚米拿是個英雄。雖然被困樹上5天，但貓咪獲救後看起來很健康，馬上送去給獸醫檢查。

美國一隻貓咪調皮爬上18公尺高的巨樹，受困5天後終於被爬樹高手救下來。圖／截自影片
美國一隻貓咪調皮爬上18公尺高的巨樹，受困5天後終於被爬樹高手救下來。圖／截自影片

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文章授權轉載自《香港01》

貓咪 獸醫 寵物

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