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嚇死人！後車箱一隻腳伸出來 路人急報案結局超傻眼

香港01 / 撰文／李納德
澳洲最近有民眾報警，舉報1輛私人汽車的後車箱有「人腳」伸出來，懷疑有人受困，結果警方趕到現場才發現是虛驚一場。 圖翻攝自昆士蘭警方
澳洲最近有民眾報警，舉報1輛私人汽車的後車箱有「人腳」伸出來，懷疑有人受困，結果警方趕到現場才發現是虛驚一場。 圖翻攝自昆士蘭警方

這到底是有心還是無意？澳洲昆士蘭最近有民眾報警，舉報1輛私人汽車的後車箱有「人腳」伸出來，懷疑有人受困，結果警方趕到現場，發現「人腳」雖然逼真，但近看其實是人體模型。網友笑說看照片真的被嚇到，又質疑司機是否刻意惡搞嚇路人。然而，警方指司機露出模型腳雖未違法，但發現他的車子有諸多問題，需要罰款及扣分。

澳洲昆士蘭州布里斯本（Brisbane）警方指出，日前接到2名民眾報案，發現1輛私家車的後車箱半開，一隻「人腳」伸出來，擔心有民眾性命財產受威脅。

從警方執法片段所見，他們接近被舉報的紅色汽車時，後車箱的確有隻腳，而且還穿上了襪子，遠看活像人腳，但近看就發現這是人體模型的假腳。

司機這時開車門解釋，這隻假腳有時會伸出來，警方指有民眾正因為這隻「腳」而報案。雖然此事在當地不屬違法行為，但警方調查時，發現他的車輛有諸多問題，男子面臨多項罰款，包括車子4條車胎中有3條是「光頭胎」，將被罰220澳元（約新台幣4700元）及扣分。

雖然有人看完影片後笑翻，稱民眾也只是關心身邊事才報案，但也有一些網友認為司機是有心嚇附近的人，刻意將假腳露出惡搞民眾，「這樣做一點都不有趣」。

民眾嚇到報案。 圖翻攝自昆士蘭警方
民眾嚇到報案。 圖翻攝自昆士蘭警方

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文章授權轉載自《香港01》

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