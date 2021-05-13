不睡床改睡垃圾桶 13歲少年被倒進垃圾車絞死

南澳近日發生一起死亡悲劇，13歲少年小班伯特（Spencer Benbolt Junior）11日凌晨與友人一起睡在工業用大型垃圾桶內，未料垃圾車司機將垃圾桶傾倒時，未發現小班伯特和友人，雖然其中一位友人急忙跳出提醒司機，但小班伯特仍不幸掉入垃圾車中，翻攪重傷不治，而垃圾車司機事後也因驚嚇過度送醫治療。

根據「7NEWS Australia」、「news.com.au」報導，小班伯特當時正與12歲、11歲的友人睡在澳洲南部林肯港的一處工業垃圾桶，垃圾車將桶子抬起時，12歲友人立刻驚醒跳出，並提醒司機桶內還有2個人，不過小班伯特和11歲男童仍滾入垃圾車中，其中11歲男童順利逃出，但小班伯特卻滾到車內，被機械翻攪，警消獲報到場後，小班伯特已無呼吸心跳，當場慘死。

小班伯特朋友事後向媒體表示，小班伯特原本可以回家睡覺，為了跟朋友一起冒險才留下來的，而在他也同儕中的英雄人物。事發後，兒童保護部門也展開調查，官員巴爾（Paul Bahr）表示，這3位男童都有住所和家人，先前沒有接獲兒童睡在垃圾桶的案例，這是頭一次，而他們的死也對社區帶來極大的震驚和影響。