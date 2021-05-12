關鍵測試成功 NASA韋伯太空望遠鏡10月底升空

世上體積最龐大、功能最強大太空望遠鏡今天成功進行升空前關鍵測試，最後一次在地球上展開其巨大金色鏡片。這座耗資100億美元的太空望遠鏡，即將於今年10月底發射升空。

法新社報導，新一代韋伯太空望遠鏡（James WebbSpace Telescope）直徑6.5公尺的鏡片完全展開就定位。美國國家航空暨太空總署（NASA）表示，此最後測試將確保韋伯太空望遠鏡能完成160萬公里太空旅程，準備探索宇宙起源。

主承包商諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman）的威洛貝( Scott Willoughby）說：「這就好像在40英尺（12公尺）高的地方打造瑞士表，使它可以應付這趟太空之旅，進入較月球4倍遠的攝氏負240度真空中。」

韋伯太空望遠鏡將由諾斯洛普格拉曼位於加州芮當多灘（Redondo Beach）的太空港，運到法屬圭亞那，由阿利安5型火箭（Ariane 5）運載發射升空。NASA目標擺在10月31日發射升空。

韋伯太空望遠鏡的主鏡由18面六角形鏡片組成，表面有超薄黃金鍍膜，用來改善紅外線反射。

要把直徑6.5公尺的韋伯太空望遠鏡放進直徑5公尺的火箭整流罩內，將動用132個獨立致動器和馬達，把每面鏡片調整至特定位置。屆時，韋伯太空望遠鏡將宛如摺紙作品般飛向太空。

這些鏡片組合在一起，將形成一個巨大反射鏡，讓韋伯較以往的太空望遠鏡能探索宇宙更深處。

科學家希望利用韋伯太空望遠鏡回溯到135億多年前，首度觀測在大爆炸後幾百萬年的第一批形成恆星和星系。為了達到這個目的，科學家必須偵測紅外線，而目前最好的哈伯太空望遠鏡，紅外線偵測能力有限。

來自44個國家的科學家，將可以利用韋伯太空望遠鏡，包括利用紅外線偵測能力，深入星系中心的超大型黑洞，這些星系包括地球所在的銀河系。

韋伯太空望遠鏡計畫科學家史密斯（Eric Smith）表示：「只有我們本身的想像力，才會侷限韋伯太空望遠鏡的探索能力，全球科學家很快將可以利用這座通用太空望遠鏡，帶領我們造訪從未夢想過前往的地方。」