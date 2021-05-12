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每晚「服侍」至少4妻！66歲老翁擁16妻151子 目標娶百妻、生千子
台灣社會正面臨少子化危機，然而辛巴威一名男子膝下卻擁有超過150名小孩，身邊更有16位妻子相伴。不過他並沒有就此滿足，今年準備迎娶第17個老婆，持續朝著「娶100妻、生1000子」的目標前進。
據《鏡報》報導，辛巴威一名66歲退役老兵尼安多羅（Misheck Nyandoro）平日沒有工作，卻宣稱自己平日的工作，就是取悅他身邊的16個老婆。儘管今年已經66歲，但仍想維持他的「娶妻計畫」，今年更打算迎娶第17位妻子。
尼安多羅驕傲地表示，他從1983年便開始落實「一夫多妻制」，更揚言若現實允許，娶100位妻子、生1000個小孩是他畢生的目標，如今他已經有了151名子女。尼安多羅也盡享天倫之樂，強調即使擁有龐大的家族，財務上不僅沒有困難，子女們還不時會給他禮物、現金。
尼安多羅持續朝著目標前進，他指出自己甚至為此規劃了一張「時間表」，讓他每晚得以「服侍」至少4位妻子；此外尼安多羅更強調，為了不同年齡層的妻子，他也追求「適性發展」而祭出多樣化的「床上工夫」，坦言自己在對待年長和年輕妻子的態度確實有所不同，並稱他的每日任務就是「滿足」他的妻子。
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