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最新神經技術發布 腦中不愉快記憶通通抹去

聯合新聞網 / 綜合報導
最新神經技術可消除腦中不愉快的記憶。圖／取自：ingimage
最新神經技術可消除腦中不愉快的記憶。圖／取自：ingimage

英國媒體《每日星報》（Daily Star）報導，一項稱為「解碼神經回饋（decoded neurofeedback，簡稱DecNef）」的記憶編輯技術，將可治療創傷後壓力症候群（Post-traumatic stress disorder，簡稱PTSD），抹去人們腦中不愉快的記憶。

計算神經科學家科爾帝斯（Aurelio Cortese）解釋：「神經解碼器能偵測並計算神經活動，接著找出儲存『痛苦記憶』的大腦部位，最後再訓練患者控制刺激對自己的影響。這些痛苦記憶不會被刪除，只是會被置放到大腦其他部位。」

但是德國弗萊堡大學（University of Freiburg）神經倫理學與人工智能道德實驗室負責人凱爾梅耶（Philipp Kellmeyer）擔心DecNef編輯或抑制記憶的方式，可能會「妨礙個人的身分認同。」

凱爾梅耶警告，同樣的技術甚至可能用來植入錯誤的大腦記憶，或讓人們被「洗腦」。

患者 倫理

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