人類破壞土地驚人 森林退縮成犧牲品

人類改變土地面貌頻率超乎想像。歐洲研究發現，從1960年來，人類透過活動與農耕等方式，短短60年內已讓地球上3分之1的土地用途出現變化，包括毀林與破壞動物棲息地等作為，更加劇氣候變遷與生物多樣性消失的力道。

據《[獨立報](https://www.independent.co.uk/climate-change/news/global-land-usage-deforestation-farming-b1845715.html》報導，德國與荷蘭研究指出，人類透過毀林、農業擴張到土地閒置與都市化等作法，在過去60年已造成地球4,300萬平方公里的土地用途出現變化，影響範圍涵蓋地球32%的土地面積，受影響面積更是過去預估的4倍之多。而且人類活動帶來的影響，平均而言每年會讓大約2個德國大小的土地範圍用途遭受改變。

土地用途改變出事

荷蘭瓦赫寧恩大學研究人員卡琳娜·溫克勒表示，「人類影響力道之大，顯示比之前預估還要活躍。從過去60年來看，土地使用改變影響到地球近3分之1的土地。」她也指出，土地用途改變是造成溫室氣體的第二大來源，對於解決氣候變遷與生物多樣性消失扮演重要角色。雖然土地使用威脅不容忽視，不過，透過林地復育反而可緩解氣候變遷的衝擊。

報告也指出，從1960年開始，全球森林面積已縮水約80萬平方公里，反觀同期耕地與牧場則分別增加100萬及90萬平方公里。

地球南北變化兩樣情

《法蘭西24》報導，報告也發現，研究期間，在北半球，包括歐洲、俄羅斯、東亞與北美的森林面積出現增加，而南半球開發中國家境內的森林流失則維持在高檔。北半球耕地雖在減少，但南半球則在增加，原因是為了滿足富裕國家民眾的胃口。

溫克勒指出，「為了生產牛肉、甘蔗和大豆，巴西亞馬遜地區出現了毀林，為了生產東南亞的棕櫚油以及奈及利亞和喀麥隆的可可豆的生產也同樣帶來毀林。」

這次新研究引用聯合國糧食及農業組織收編的長期土地使用統計數據，並確認市區、農田、森林、草原、牧場以及植被稀疏或沒有植被的地區，例如沙漠等。同時還使用1平方公里更高解析度的衛星圖像。

本次研究結果刊登在《自然》期刊。

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