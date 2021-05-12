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「犯案時嘴巴都開開的」黑人假扮白人 犯下30多起竊盜案

聯合新聞網 / 綜合報導
黑人假扮白人，犯下30多起竊盜案。圖／取自cbslocal
黑人假扮白人，犯下30多起竊盜案。圖／取自cbslocal

美國30歲黑人男性普羅維爾（Rockim Prowell）利用易容術，將自己偽裝成白人在洛杉磯地區犯下30多起竊盜案，於2日落網。

美國哥倫比亞廣播公司CBS報導，警方月初向民眾徵求普羅維爾做案的監視器畫面，並表示：「之前在影片中看這個小偷的嘴巴總是張開，很奇怪，直到我們抓到他才知道原因。」

美國福斯新聞台（Foxnews）指出，警方2日攔截了普羅維爾，在他車上發現了一個口罩和其他竊盜時使用的物品，連車牌也是偷來的。警方搜查他的房屋後又找到失竊的物品，於是將他與其他竊盜案連結在一起。警方目前已釋放普羅維爾，並定25日傳喚他出庭。

網友tsudonymn認為警方釋放普羅維爾太大意，表示：「警方只是抓他做紀錄而已嗎？那逮捕他的意義是什麼？警方該不會只是傳簡訊通知他出庭時間，到時他搞不好會『不小心忘記』出庭，然後繼續犯案。」

洛杉磯 監視器 竊盜

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