拚觀光、接種率！羅馬尼亞「吸血鬼城堡」免費打輝瑞疫苗

1960年代末至80年代初，義大利經歷社會和政治動盪，極端左翼、極端右翼團體競相製造政治恐怖主義事件，造成眾多死傷，義大利人把這段時期稱之為「像鉛一樣沉重的年代」（anni di piombo）。這十多年間，義大利的極左與極右政治暴力造成了人員傷亡和社會破壞，所造成的傷害從未癒合，至今心靈創傷仍隱隱作痛，這從每年義國政府總會在攻擊日進行悼念看出端倪。從1969年針對米蘭豐塔納廣場的農業銀行分部所進行的攻擊，到1980年的博洛尼亞車站襲擊，甚至80年代中期的零星攻擊都被視為「鉛年代」的代表作，義大利經歷了數十年的恐怖攻擊噩夢。

2021-05-12 09:37