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拚觀光、接種率！羅馬尼亞「吸血鬼城堡」免費打輝瑞疫苗
英國廣播公司BBC 10日報導，羅馬尼亞的布蘭城堡（Bran Castle）設立Covid-19疫苗中心為訪客注射疫苗。
布蘭城堡因吸血鬼小說《德古拉》（Dracula）聲名大噪，世人暱稱為「吸血鬼城堡」（Dracula Castle，德古拉城堡）。羅馬尼亞政府為提高全國接種疫苗比例，日前派制服貼著吸血鬼尖牙貼紙的醫護人員進駐城堡，為遊客注射輝瑞藥局產製的Covid-19預防針。
報導指出，羅馬尼亞已有超過100萬感染Covid-19案例，近29,000人死亡。該國政府期盼9月份前為1000萬人接種疫苗，但最新民調顯示羅馬尼亞將近一半的人不願意接種疫苗，為歐洲接種意願最低的國家之一。
五月週末到訪布蘭城堡的所有人都可以接種疫苗，無須預約。還可以免費參觀城堡裡52種中世紀酷刑工具。
布蘭城堡行銷總監普利斯庫（Alexandru Priscu）解釋城堡接種的點子：「是想展示歐洲人們500、600年前接種疫苗的景象。」普利斯庫也希望這項服務吸引更多觀光客。
網友ShambolicShogun表示：「當心德古拉醫生。」網友bruteski226指出：「如果在脖子上扎針，就是真的吸血鬼體驗了。」網友Unadvertised也開玩笑說：「他們只是想取我們的血，看看誰的血最美味，不要上當了！」
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