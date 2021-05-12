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女嘗試懷孕近15年未果 摘除卵巢手術前意外發現懷胎16周
英國39歲女性黛玲頓（Caroline Darlington）和她48歲的丈夫羅伊（Roy）多年努力試著生孩子卻徒勞無功。但就在黛玲頓因子宮內膜異位症（Endometriosis）須摘除卵巢前，竟發現自己懷了16周的身孕。
英國媒體《利物浦迴聲》（Liverpool Echo）報導，黛玲頓被診斷出子宮內膜異位症（Endometriosis）前和丈夫領養了1個兒子，現在已經6歲。2夫妻認為家庭已完整。
報導指出，黛玲頓因子宮內膜異位症飽受生理不適，無奈決定摘除她最後一個卵巢。然而醫生動手術前最後一次超音波檢查她的子宮時，竟發現她懷胎16周。
黛玲頓憶起最初不知如何跟丈夫啟齒，夫妻倆在接下來的幾天都處於震驚的狀態，直呼這個孩子是個「奇蹟」。
黛玲頓和羅伊（Roy）2001年結婚，婚後1年希望增加家庭新成員，但始終未果，接受試管嬰兒療程也失敗。夫妻倆最終決定停止生育計畫，2015年領養了一名10個月大的男孩，並認為他讓家庭生活圓滿。
但黛玲頓2016年年底被診斷出患有子宮內膜異位症，最終她因痛苦難以忍受決定摘除卵巢。卻在去年9月得知自己懷孕16周，兒子三月底誕生。
黛玲頓表示：「我們心存感激，希望人們永遠不要放棄希望！」
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